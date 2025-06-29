Женщину разбудил "странный звук" ночью: она увидела возле своей кровати неожиданного гостя (видео)

"Странный звук" посреди ночи разбудил женщину, которая спала в своей постели. Когда она открыла глаза, то увидела в своей спальне неожиданного гостя, видео с которым стало очень вирусным и набрало более 7,5 млн просмотров в Tiktok.

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Американка Кэтрин Стюарт отдыхала в своей постели, как вдруг ее разбудил "странный звук" посреди ночи. Когда женщина открыла глаза, то увидела неожиданного гостя в своей спальне, которым оказалась ее собака, которая застряла между кроватью и стеной, пытаясь выбраться из передряги, сообщает Newsweek.

Женщина выложила в Tiktok ролик с комическим эпизодом, который стал невероятно вирусным. Короткое видео набрало более 7,5 млн просмотров и 2 млн лайков, а несколько тысяч пользователей активно комментировали увиденные кадры.

"Услышала странный звук среди ночи — оказалось, это мой пес упал с кровати и застрял в щели. Посмотрите на эти лапы!" — подписала свой ролик женщина.

На кадрах можно увидеть, как любимец Кэтрин — собака по кличке Кэш — оказался в "неожиданной" позе: одна пара лап была на кровати, а другая — упирается в стену. Собака явно пыталась выбраться из передряги, однако своими действиями и разбудила свою хозяйку.

Госпожа Стюарт потом добавила, что ее пушистый в порядке и сейчас "наслаждается" любимыми фруктами.

"Это Кэш, и он хочет, чтобы все знали — он выжил и сейчас наслаждается черникой", — шутливо написала женщина в комментариях к своему видео в Tiktok.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, эта сцена вызвала шквал смеха и веселых реакций на увиденные кадры. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Как-то мы тоже долго искали свою собаку. Наконец мама села на диван — и оказалось, что пес был под подушками!";

"Показала это своему псу — теперь он боится спать у края кровати";

"Когда моя собака была щенком, то заснула возле моего плеча и просто скатилась за кровать. Прошло шесть лет, и она до сих пор не ложится на подушку";

"Мама, помоги. Я застрял!";

"Звал на помощь, а хозяйка начала снимать видео".

Ранее сообщалось, какой была реакция собаки на сладкую воду. Его владельцы решили обмануть его, подсунув вместо обычной воды газированный напиток, но реакция четвероногого стала вирусной в соцсетях.

Впоследствии стало известно, как вели себя ретриверы без хозяев дома. Бентли и Бо впервые решили оставить наедине дома, а когда владелица вернулась, то она не могла поверить в то, что из этого получилось.