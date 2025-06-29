Жінку розбудив "дивний звук" уночі: вона побачила біля свого ліжка неочікуваного гостя (відео)

"Дивний звук" посеред ночі розбудив жінку, яка спала у своєму ліжку. Коли вона розплющила очі, то побачила у своїй спальні неочікуваного гостя, відео з яким стало дуже вірусним і набрало понад 7,5 млн переглядів у Tiktok.

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Американка Кетрін Стюарт відпочивала у своєму ліжку, як раптом її розбудив "дивний звук" посеред ночі. Коли жінка розплющила очі, то побачила неочікуваного гостя у своїй спальні, яким виявився її собака, який застряг між ліжком і стіною, намагаючись вибратися з халепи, повідомляє Newsweek.

Жінка виклала у Tiktok ролик з комічним епізодом, який став неймовірно вірусним. Коротке відео набрало понад 7,5 млн переглядів і 2 млн лайків, а кілька тисяч користувачів активно коментували побачені кадри.

"Почула дивний звук серед ночі — виявилось, це мій пес впав з ліжка і застряг у щілині. Подивіться на ці лапи!" — підписала свій ролик жінка.

На кадрах можна побачити, як улюбленець Кетрін — собака з кличкою Кеш — опинився у "неочікуваній" позі: одна пара лап була на ліжку, а інша — впирається в стіну. Собака явно намагався вибратися з халепи, однак своїми діями й розбудив свою хазяйку.

Пані Стюарт потім додала, що її пухнастий в порядку і наразі "насолоджується" улюбленою садовиною.

"Це Кеш, і він хоче, щоб усі знали — він вижив і зараз насолоджується чорницею", — жартівливо написала жінка у коментарях до свого відео в Tiktok.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, ця сцена викликала шквал сміху та веселих реакцій на побачені кадри. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Якось ми теж довго шукали свою собаку. Нарешті мама сіла на диван — і виявилося, що пес був під подушками!";

"Показала це своєму псові — тепер він боїться спати біля краю ліжка";

"Коли моя собака була цуценям, то заснула біля мого плеча й просто скотилася за ліжко. Минуло шість років, і вона досі не лягає на подушку";

"Мамо, допоможи. Я застряг!";

"Кликав на допомогу, а хазяйка почала знімати відео".

Раніше повідомлялося, якою була реакція собаки на солодку воду. Його власники вирішили обдурити його, підсунувши замість звичайної води газований напій, але реакція чотирилапого стала вірусною у соцмережах.

Згодом стало відомо, як поводили себе ретривери без господарів удома. Бентлі та Бо вперше вирішили залишити наодинці вдома,а коли власниця повернулася, то вона не могла повірити у те, що із цього вийшло.