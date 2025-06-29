Известный блогер вернул похищенные у него ценности и раскрыл правду о преступнике (фото, видео)

Блогер и экс-военный из Великобритании Майлз Раутледж, известный также как Lord Miles, смог вернуть похищенные у него беспроводные наушники, когда находился в ОАЭ. Мужчине пришлось долгое время планировать операцию поиска, а его история уже стала известной в Пакистане, где он и разыскал свои аксессуары.

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Видеоблогер и бывший военный Майлз Раутледж, известный также как Lord Miles, смог отыскать ранее потерянные беспроводные наушники во время путешествия в ОАЭ в прошлом году. Благодаря своей настойчивости и упрямству, мужчина обратился в полицию Пакистана, которая и задержала вора, рассказал герой истории в своем Х.

Майлз говорит, что он потратил год времени на поиски, 1,5 месяца контактировал с пакистанской полицией, которая смогла разоблачить местонахождение его аксессуаров. И теперь блогер рассказал ранее неизвестные подробности того, как прошла полицейская операция.

Блогеру вернули его похищенные наушники (фото: X/real_lord_miles)

"Мои AirPods вернулись ко мне через год! Если коротко: их неосознанно продал пакистанцу гражданин Индии, который теперь арестован за незаконную торговлю краденым имуществом", — написал господин Раутледж.

Кроме того, экс-военный добавил, что полиция нашла пакистанца, у которого были его украденные наушники. Оказалось, что мужчина купил их у одного индуса и ничего не знал, что этот аксессуар был краденым. Местный сообщил данные продавца, которого полиция задержала за факты многочисленных краж и сбыта похищенных вещей.

Впоследствии Майлз пообщался с местной прессой и узнал, что его история стала очень известной. Он добавил, что "половине Пакистана" известна его история, ведь о ней говорили на национальном телевидении.

"Возле меня было 20 операторов и журналистов со всех пакистанских телеканалов — оказалось, это национальная новость, и половина Пакистана уже об этом знает! Я спросил случайного пакистанца на улице — и он знает о моих похищенных AirPods! Меня несколько раз узнавали незнакомцы!" — сообщил блогер и пообещал снять на своем Youtube-канале ролик.

Сам господин Раутледж также произнес благодарность команде CSGO Empire, которая помогла с поисками и оплатой поездки в Пакистан. Блогер откровенно говорит, что мораль этой истории является показательной для преступников.

"В жизни кража — это риск, который НИКОГДА не оправдывается", — написал британец, добавив, что теперь задержанному индусу за кражу и продажу краденого товара светит серьезный срок заключения.

Ранее Фокус писал об истории кражи наушников у блогера. Тогда господин Раутледж случайно обнаружил преступника с помощью приложения слежения за аксессуарами, которые оказались в Индии.

Также сообщалось, как блогер назвал любимую страну после посещения всех государств мира. Путешественник и YouTube-блогер Дрю Бински считает, что именно на Иран следует смотреть с совершенно другой стороны.