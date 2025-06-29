Відомий блогер повернув викрадені в нього цінності та розкрив правду про злочинця (фото, відео)

Блогер і ексвійськовий з Великої Британії Майлз Раутледж, відомий також як Lord Miles, зміг повернути викрадені в нього бездротові навушники, коли перебував у ОАЕ. Чоловіку довелося тривалий час планувати операцію пошуку, а його історія вже стала відомою у Пакистані, де він і розшукав свої аксесуари.

Related video

Відеоблогер і колишній військовий Майлз Раутледж, відомий також як Lord Miles, зміг відшукати раніше втрачені бездротові навушники під час подорожі до ОАЕ минулого року. Завдяки своїй настирливості та впертості, чоловік звернувся до поліції Пакистану, яка і затримала злодія, розповів герой історії у своєму Х.

Майлз каже, що він витратив рік часу на пошуки, 1,5 місяця контактував з пакистанською поліцією, яка змогла викрити місцезнаходження його аксесуарів. І тепер блогер розповів раніше невідомі подробиці того, як пройшла поліцейська операція.

Блогеру повернули його викрадені навушники (фото: X/real_lord_miles)

"Мої AirPods повернулися до мене через рік! Якщо коротко: їх несвідомо продав пакистанцю громадянин Індії, якого тепер заарештовано за незаконну торгівлю краденим майном", — написав пан Раутледж.

Крім того, ексвійськовий додав, що поліція знайшла пакистанця, у якого були його вкрадені навушники. Виявилося, що чоловік купив їх в одного індуса та нічого не знав, що цей аксесуар був краденим. Місцевий повідомив дані продавця, якого поліція затримала за факти числених крадіжок та збуду викрадених речей.

Згодом Майлз поспілкувався з місцевою пресою та дізнався, що його історія стала дуже відомою. Він додав, що "половині Пакистану" відома його історія, адже про неї говорили на національному телебаченні.

"Біля мене було 20 операторів і журналістів з усіх пакистанських телеканалів — виявилось, це національна новина, і половина Пакистану вже про це знає! Я запитав випадкового пакистанця на вулиці — і він знає про мої викрадені AirPods! Мене кілька разів впізнавали незнайомці!" — повідомив блогер і пообіцяв зняти на своєму Youtube-каналі ролик.

Сам пан Раутледж також виголосив подяку команді CSGO Empire, яка допомогла з пошуками та оплатою поїздки до Пакистану. Блогер відверто каже, що мораль цієї історії є показовою для злочинців.

"У житті крадіжка — це ризик, який НІКОЛИ не виправдовується", — написав британець, додавши, що тепер затриманому індусу за крадіжку та продаж краденого товару світить серйозний термін ув'язнення.

Раніше Фокус писав про історію крадіжки навушників у блогера. Тоді пан Раутледж випадково виявив злочинця за допомогою програми стеження за аксесуарами, які опинилися в Індії.

Також повідомлялося, як блогер назвав улюблену країну після відвідин усіх держав світу. Мандрівник і YouTube-блогер Дрю Бінскі вважає, що саме на Іран слід дивитися з абсолютно іншого боку.