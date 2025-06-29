Суд конфисковал у женщины юбку как орудие преступления: что случилось

В Финляндии у двух женщин ромской национальности, которых обвиняют в кражах, конфисковали их юбки, потому что считают их орудиями преступления.

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В 2023 году 25-летняя женщина с сообщницей вынесли под своими юбками 9 тарелок и два роботизированных пылесоса на общую сумму 800 евро, сообщает Yle.

Женщины оставили все похищенное в другом отделе магазина, поэтому им вынесли приговор именно за попытку кражи.

Районный суд города, где была совершена кража, конфисковал у женщин их юбки, поскольку по мнению судей именно они стали основным орудием преступления.

Однако одна из обвиняемых с этим не согласилась и подала апелляцию, требуя вернуть ей юбку.

Апелляционный суд решил, что женщина использовала свойства юбки при попытке кражи и не изменил решение районного.

Конфискацию одежды суд объяснил стремлением предотвратить повторение подобных преступлений, хотя и было установлено, что юбка не предназначалась исключительно для краж.

Обвиняемая требовала вернуть ей юбку, поскольку это часть национального костюма. В жалобе она также отметила, что потеря ромской юбки считается позорной как для самой женщины, так и для ее близких.

По данным Апелляционного суда, действия женщины свидетельствуют о явном неуважении к закону, а вынесенные ей приговоры не заставили ее прекратить кражи

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