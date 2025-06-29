Суд конфіскував у жінки спідницю як знаряддя злочину: що трапилось

У Фінляндії в двох жінок ромської національності, яких звинувачують у крадіжках, конфіскували їхні спідниці, бо вважають їх знаряддями злочину.

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У 2023 році 25-річна жінка зі спільницею винесли під своїми спідницями 9 тарілок та два роботизованих пилососи на загальну суму 800 євро, повідомляє Yle.

Жінки залишили усе викрадене в іншому відділі магазину, тому їм винесли вирок саме за спробу крадіжки.

Районний суд міста, де було скоєно крадіжку, конфіскував у жінок їхні спідниці, оскільки на думку суддів саме вони стали основним знаряддям злочину.

Проте одна з обвинувачених з цим не погодилась і подала апеляцію, вимагаючи повернути їй спідницю.

Апеляційний суд вирішив, що жінка використала властивості спідниці під час спроби крадіжки і не змінив рішення районного.

Конфіскацію одягу суд пояснив прагненням запобігти повторенню подібних злочинів, хоча і було встановлено, що спідниця не призначалась виключно для крадіжок.

Обвинувачена вимагала повернути їй спідницю, оскільки це частина національного костюму. У скарзі вона також зазначила, що втрата ромської спідниці вважається ганебною як для самої жінки, так і для її близьких.

За даними Апеляційного суду, дії жінки свідчать про явну неповагу до закону, а винесені їй вироки не змусили її припинити крадіжки

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