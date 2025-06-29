Мужчина и его "лучший друг" стали звездами сети: преодолели 12 тысяч км на велосипеде (видео)

Житель индийского штата Бихур с именем Сону вместе со своей собакой Чарли стали звездами сети. Мужчина и его четвероногий друг попали на видео во время поездки на велосипеде, чем очень порадовали пользователей соцсетей, которые желали обоим путешественникам только всего наилучшего.

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Житель Индии Сону из штата Бихур и его собака Чарли стали звездами Instagram, когда их случайно сняли во время поездки по одной из дорог. Во время остановки мужчина рассказал о своем путешествии, а пользователи тепло отреагировали на появление велосипедиста и его четвероногого друга, пишет NDTV.

В видео Сону рассказал, что проехал с собакой уже 12 тысяч километров на велосипеде. Он говорит, что Чарли никогда не отходит от него, а когда он едет — она следует за ним сразу позади.

"Еще раз публикую этот прекрасный момент... В предыдущем видео исчез звук, но я не хотел терять эту память. Это не просто видео — это частичка нашего с Чарли путешествия, полного любви, дружбы и путешествий", — написал мужчина.

История путешествия двух друзей стала известна еще в феврале, когда ролик с Сону и Чарли обнародовало сообщество любителей животных Petsfamilia. Сейчас ролик с Сону и его четвероногим другом Чарли стал вирусным — набрал почти 500 тыс. просмотров и более 45 тыс. лайков.

Реакция пользователей

В комментариях к видео, юзеры похвалили заполонили слова восхищения. Больше всего корреспонденты поддержали следующие реплики:

"Чарли живет той жизнью, о которой мечтают многие!"

"Удачи тебе, приятель. Просто заботься о Чарли."

"Вы с Чарли — лучшие!";

"Неразрывная дружба, которая стоит внимания";

"Для счастья нужно лишь немного, правда?"

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