Мужчина и его "лучший друг" стали звездами сети: преодолели 12 тысяч км на велосипеде (видео)
Житель индийского штата Бихур с именем Сону вместе со своей собакой Чарли стали звездами сети. Мужчина и его четвероногий друг попали на видео во время поездки на велосипеде, чем очень порадовали пользователей соцсетей, которые желали обоим путешественникам только всего наилучшего.
Житель Индии Сону из штата Бихур и его собака Чарли стали звездами Instagram, когда их случайно сняли во время поездки по одной из дорог. Во время остановки мужчина рассказал о своем путешествии, а пользователи тепло отреагировали на появление велосипедиста и его четвероногого друга, пишет NDTV.
В видео Сону рассказал, что проехал с собакой уже 12 тысяч километров на велосипеде. Он говорит, что Чарли никогда не отходит от него, а когда он едет — она следует за ним сразу позади.
"Еще раз публикую этот прекрасный момент... В предыдущем видео исчез звук, но я не хотел терять эту память. Это не просто видео — это частичка нашего с Чарли путешествия, полного любви, дружбы и путешествий", — написал мужчина.
История путешествия двух друзей стала известна еще в феврале, когда ролик с Сону и Чарли обнародовало сообщество любителей животных Petsfamilia. Сейчас ролик с Сону и его четвероногим другом Чарли стал вирусным — набрал почти 500 тыс. просмотров и более 45 тыс. лайков.
Реакция пользователей
В комментариях к видео, юзеры похвалили заполонили слова восхищения. Больше всего корреспонденты поддержали следующие реплики:
- "Чарли живет той жизнью, о которой мечтают многие!"
- "Удачи тебе, приятель. Просто заботься о Чарли."
- "Вы с Чарли — лучшие!";
- "Неразрывная дружба, которая стоит внимания";
- "Для счастья нужно лишь немного, правда?"
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