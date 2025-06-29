Чоловік та його "найкращий друг" стали зірками мережі: подолали 12 тисяч км на велосипеді (відео)

Мешканець індійського штату Біхур з іменем Сону разом зі своїм собакою Чарлі стали зірками мережі. Чоловік та його чотирилапий друг потрапили на відео під час поїздки на велосипеді, чим дуже порадували користувачів соцмереж, які бажали обом подорожувальникам тільки всього найкращого.

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Мешканець Індії Сону зі штату Біхур та його собака Чарлі стали зірками Instagram, коли їх випадково зафільмували під час поїздки однією з доріг. Під час зупинки чоловік розповів про свою подорож, а користувачі тепло відреагували на появу велосипедиста та його чотирилапого друга, пише NDTV.

У відео Сону розповів, що проїхав із собакою вже 12 тисяч кілометрів на велосипеді. Він каже, що Чарлі ніколи не відходить від нього, а коли він їде — вона слідує за ним одразу позаду.

"Ще раз публікую цю прекрасну мить… У попередньому відео зник звук, але я не хотів втрачати цю пам’ять. Це не просто відео — це частинка нашої з Чарлі подорожі, сповненої любові, дружби та мандрів", — написав чоловік.

Історія подорожі двох друзів стала відома ще в лютому, коли ролик з Сону та Чарлі оприлюднила спільнота любителів тварин Petsfamilia. Наразі ролик з Сону та його чотирилапим другом Чарлі став вірусним — набрав майже 500 тис. переглядів і понад 45 тис. лайків.

Реакція користувачів

У коментарях до відео, юзери похвалили заполонили слова захоплення. Найбільше дописувачі підтримали наступні репліки:

"Чарлі живе тим життям, про яке мріють багато хто!"

"Удачі тобі, друже. Лише піклуйся про Чарлі."

"Ви з Чарлі — найкращі!";

"Нерозривна дружба, яка варта уваги";

"Для щастя потрібно лише трохи, правда ж?"

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