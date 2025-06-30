Женщина купила сумочку за копейки и не поверила, узнав ее настоящую цену (видео)

Холли, фанатка шопинга в секонд-хендах из Великобритании, показала сумку, которую купила за 3 фунта (примерно 171 грн). Позже она узнала, что это люксовый бренд, который стоит сотни фунтов стерлингов.

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Всего за 3 фунта стерлингов (примерно 171 гривен) женщина стала владелицей люксовой сумки от Карла Лагерфельда. Об этом британка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жительница Великобритании по имени Холли случайно наткнулась на настоящую дизайнерскую находку, просматривая полки обычного благотворительного магазина. Всего за 3 фунта стерлингов (примерно 171 гривна) она приобрела сумку от Карла Лагерфельда, которая стоит более 300 фунтов (более 17 тысяч гривен) в розничной продаже.

Холли, известная в TikTok под ником @hollyloveslilac, делится своими приключениями во время похода за покупками, охотясь за стильными аксессуарами по доступным ценам. В одном из своих недавних видео она рассказала о походе в несколько благотворительных магазинов, где нашла сразу четыре модные сумки, включая ту самую, от которой, по ее словам, "затаило дыхание".

"Я просто почувствовала, что это что-то особенное. У нее была та самая фурнитура, это ощущение, текстура… Я сразу поняла — это дизайнерская вещь", — вспоминает Холли.

Среди других удачных покупок: сиреневая сумка за 8 фунтов (458 гривен), кожаная Paul Costelloe за 5 фунтов (286 гривен) и трансформируемая сумочка от Nasty Gal всего за 4 фунта (229 гривен).

Холли случайно наткнулась на настоящую дизайнерскую находку, просматривая полки обычного благотворительного магазина Фото: TikTok

Наибольший восторг вызвал момент, когда Холли заметила блестящую фурнитуру на одной из сумок, и поняла, что держит в руках оригинальное изделие от самого Карла Лагерфельда. Сумка была в идеальном состоянии, с заводской пленкой на деталях, как будто ее никогда не носили.

Пользователи TikTok засыпали британку поздравлениями, восхищаясь интуицией и везением девушки. Некоторые шутили, что "им стало бы плохо" от зависти.

"Это как каждый раз выигрывать в лотерею", "Мне нравится", "Отличные находки! Благотворительный шопинг — это то, что нужно", — писали они.

Однако один из комментаторов поставил под сомнение этичность такой сделки, предположив, что Холли должна была сообщить благотворительному магазину, что их товар стоит в десятки раз дороже. Холли вежливо, но уверенно ответила

"Это подержанная вещь, от которой кто-то отказался. Магазины завалены такими вещами — лучше уж продать дешево, чем отправить на свалку", — сказала она.

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