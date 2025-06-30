Жінка купила сумочку за копійки і не повірила, дізнавшись її справжню ціну (відео)

Голлі, фанатка шопінгу в секонд-хендах із Великої Британії, показала сумку, яку купила за 3 фунти (приблизно 171 грн). Пізніше вона дізналася, що це люксовий бренд, який коштує сотні фунтів стерлінгів.

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Лише за 3 фунти стерлінгів (приблизно 171 гривень) жінка стала власницею люксової сумки від Карла Лагерфельда. Про це британка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка Великої Британії на ім'я Голлі випадково натрапила на справжню дизайнерську знахідку, переглядаючи полиці звичайного благодійного магазину. Лише за 3 фунти стерлінгів (приблизно 171 гривня) вона придбала сумку від Карла Лагерфельда, яка коштує понад 300 фунтів (понад 17 тисяч гривень) у роздрібному продажі.

Холлі, відома в TikTok під ніком @hollyloveslilac, ділиться своїми пригодами під час походу на закупи, полюючи за стильними аксесуарами за доступними цінами. В одному зі своїх недавніх відео вона розповіла про похід у кілька благодійних магазинів, де знайшла одразу чотири модні сумки, включно з тією самою, від якої, за її словами, "затамувало подих".

"Я просто відчула, що це щось особливе. У неї була та сама фурнітура, це відчуття, текстура... Я одразу зрозуміла — це дизайнерська річ", — згадує Голлі.

Серед інших вдалих покупок: бузкова сумка за 8 фунтів (458 гривень), шкіряна Paul Costelloe за 5 фунтів (286 гривень) і сумочка-трансформер від Nasty Gal всього за 4 фунти (229 гривень).

Голлі випадково натрапила на справжню дизайнерську знахідку, переглядаючи полиці звичайного благодійного магазину Фото: TikTok

Найбільше захоплення викликав момент, коли Голлі помітила блискучу фурнітуру на одній із сумок, і зрозуміла, що тримає в руках оригінальний виріб від самого Карла Лагерфельда. Сумка була в ідеальному стані, із заводською плівкою на деталях, наче її ніколи не носили.

Користувачі TikTok засипали британку привітаннями, захоплюючись інтуїцією і везінням дівчини. Дехто жартував, що "їм стало б погано" від заздрощів.

"Це як щоразу вигравати в лотерею", "Мені подобається", "Чудові знахідки! Благодійний шопінг — це те, що потрібно", — писали вони.

Однак один із коментаторів поставив під сумнів етичність такої угоди, припустивши, що Голлі мала повідомити благодійному магазину, що їхній товар коштує в десятки разів дорожче. Голлі ввічливо, але впевнено відповіла

"Це стара річ, від якої хтось відмовився. Магазини завалені такими речами — краще вже продати дешево, ніж відправити на звалище", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік натрапив на схованку з грошима і повернув їх власнику. Житель США виявив понад 40 тисяч доларів (1,6 млн гривень), захованих у старій грубці, яку збирався здати на металолом. Замість того щоб залишити знахідку собі, він вирішив повернути гроші законному власнику, викликавши хвилю обговорень в інтернеті.

Також стало відомо, що забутий у смітті лотерейний білет зробив жінку багатою. Памела Говард-Тортон отримала 80 000 доларів (приблизно 3,3 млн гривень).