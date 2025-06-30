Пара снимала момент помолвки, но все пошло не по плану (видео)

Помолвка пары из США неожиданно превратилась в комедийное шоу после того, как их ретривер внезапно прыгнул в бурную реку прямо во время съемки.

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Романтическая сцена на фоне природы превратилось в хаос из-за пса по кличке Скаут. Об этом будущая невеста сообщила в одном из своих видео в TikTok.

Пара из США снимала трогательное видео с помолвкой, когда их золотистый ретривер неожиданно решил стать звездой момента, и эффектно прыгнул в реку с сильным течением прямо во время предложения. Видео, размещенное в TikTok, набрало более 4,4 миллиона просмотров, а Скаут стал новым любимцем зрителей.

"Он просто плыл. Видимо он подошел слишком близко к порогам, как я и предполагал", — рассказал жених, Кенлин, изданию Newsweek. На кадрах видно, как ретривер с неукротимым энтузиазмом несется к бурлящей воде, полностью отвлекая внимание от торжественного момента.

К счастью, с собакой все в порядке. Спасательная операция заняла всего несколько минут.

"Он более чем в порядке. Он очень любит плавать", — добавила Кенлин.

Пес прыгнул в реку с сильным течением прямо во время предложения Фото: Коллаж: Newsweek

Пользователи TikTok не смогли сдержать смеха.

"Скаут сказал: "Не хочу перебивать, но я, возможно, умираю", "Скауту буквально необходимы спасатели", "Скаут: "Как сделать так, чтобы все внимание снова было на мне?", "Это мир Скаута, а мы в нем просто живем", — писали они.

Издание также отмечает, что хотя золотистые ретриверы, как Скаут, считаются отличными пловцами, не все породы так уверенно чувствуют себя в воде. Например, бульдоги, мопсы, таксы и бассет-хаунды часто сталкиваются с трудностями из-за анатомических особенностей. Поэтому перед водными приключениями стоит приучать собак к воде постепенно и использовать спасательные жилеты, особенно на глубине или в бурной воде.

Ранее Фокус сообщал, что пара рассказала об "особом" ритуале, который помогает им годами не ссориться. Джордж Хирн из Великобритании рассказал, как простая привычка помогла ему и девушке сохранить гармонию в отношениях. Раз в месяц они обсуждают свои чувства и цели, и уже два с половиной года обходятся без конфликтов.

Также стало известно, что пара отправилась на отдых и случайно прилетела не туда. Руби Кроксфорд и ее партнер Джек из Великобритании собиралась провести отпуск в ОАЭ, но из-за неожиданных событий в мире маршрут их путешествия резко изменился.