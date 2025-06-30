Пара знімала момент заручин, але все пішло не за планом (відео)

Заручини пари зі США несподівано перетворилися на комедійне шоу після того, як їхній ретривер раптово стрибнув у бурхливу річку просто під час зйомки.

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Романтична сцена на тлі природи перетворилася на хаос через пса на прізвисько Скаут. Про це майбутня наречена повідомила в одному зі своїх відео в TikTok.

Пара зі США знімала зворушливе відео із заручинами, коли їхній золотистий ретривер несподівано вирішив стати зіркою моменту, і ефектно стрибнув у річку з сильною течією просто під час освідчення. Відео, розміщене в TikTok, набрало понад 4,4 мільйона переглядів, а Скаут став новим улюбленцем глядачів.

"Він просто плив. Мабуть, він підійшов занадто близько до порогів, як я і припускав", — розповів наречений, Кенлін, виданню Newsweek. На кадрах видно, як ретривер з неприборканим ентузіазмом мчить до вируючої води, повністю відволікаючи увагу від урочистого моменту.

На щастя, із собакою все гаразд. Рятувальна операція зайняла всього кілька хвилин.

"Він більш ніж у порядку. Він дуже любить плавати", — додала Кенлін.

Пес стрибнув у річку з сильною течією просто під час пропозиції Фото: Коллаж: Newsweek

Користувачі TikTok не змогли стримати сміху.

"Скаут сказав: "Не хочу перебивати, але я, можливо, помираю", "Скауту буквально необхідні рятувальники", "Скаут: "Як зробити так, щоб вся увага знову була на мені?", "Це світ Скаута, а ми в ньому просто живемо", — писали вони.

Видання також зазначає, що хоча золотисті ретривери, як Скаут, вважаються чудовими плавцями, не всі породи так впевнено почуваються у воді. Наприклад, бульдоги, мопси, такси та бассет-хаунди часто стикаються з труднощами через анатомічні особливості. Тож перед водними пригодами варто привчати собак до води поступово та використовувати рятувальні жилети, особливо на глибині або в бурхливій воді.

Раніше Фокус повідомляв, що пара розповіла про "особливий" ритуал, який допомагає їм роками не сваритися. Джордж Гірн з Великої Британії розповів, як проста звичка допомогла йому і дівчині зберегти гармонію у стосунках. Раз на місяць вони обговорюють свої почуття і цілі, і вже два з половиною роки обходяться без конфліктів.

Також стало відомо, що пара вирушила на відпочинок і випадково прилетіла не туди. Рубі Кроксфорд та її партнер Джек з Великої Британії збиралася провести відпустку в ОАЕ, але через несподівані події у світі маршрут їхньої подорожі різко змінився.