"Этот тяжелый гранит науки": учительница показала неудачную "попытку" первоклашки сбежать с уроков (видео)

В одном из городков Индии учительница записала видео, на котором показала, как ее один из подопечных младших классов захотел сбежать с уроков. Женщине пришлось проявить свой талант педагога, чтобы уговорить малыша остаться на занятиях, а ролик в Instagram стал вирусным и набрал более 4 млн просмотров.

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В одной из школ в индийском штате Аруначал-Прадеш произошла комическая ситуация, когда один из первоклашек решил сбежать с уроков, однако его заметила учительница Сонам Джангму и пыталась "поймать" малого. Тот не хотел возвращаться, плакал и отказывался возвращаться на занятия, а своей реакцией на видео вызвал оживленную реакцию пользователей сети, сообщает NDTV.

Ролик с побегом малого школьника стал вирусным в соцсетях. Он набрал более 4 млн просмотров и около 470 тыс. лайков, а пользователи живо обсуждали увиденное на видео.

На кадрах можно увидеть, как учительница увидела ученика во дворе школы, который с рюкзаком в зеленом костюме решил быстренько покинуть территорию заведения. Когда женщина смогла догнать малыша, тот растерялся и начал плакать.

Учительница пыталась задобрить мальчика, давая ему коробку с маффинами и пенал с яркими фломастерами. Однако малыш совсем растерялся и начал плакать, протестуя против возвращения в стены учебного заведения.

"Вызов, с которым приходится столкнуться каждому учителю и пройти это", — подписала свое видео госпожа Джангму, добавив потом в комментариях, что ей удалось успокоить мальчика и вернуть в школу.

Сама учительница в ответах к комментариям пользователей говорит, что ее воспитанники в возрасте от 4 до 7 лет "трудно принимают школу и все вокруг нее". Поэтому, как признается женщина, ей постоянно приходится иметь дело с малышами, которым сначала непросто адаптироваться в новых условиях.

Реакция пользователей

Многие юзеры соцсетей активно комментировали увиденные кадры. Многие отметили красивый костюм малого и его наглость сбежать с уроков. Некоторые пользователи отмечали, что им мальчик оказался очень милым и, если бы оказались в такой ситуации как учительница, тоже попытались утешить ученика.

Больше всего юзерам понравились следующие комментарии:

"Респект малышу, что не забыл прихватить рюкзак во время драматического побега";

"Посмотрите на этот крутой зеленый костюм!";

"Он просто хотел прогулять урок";

"Такой милый, зачем вы его остановили?";

"Этот тяжелый гранит науки, сам не любил школу. Поэтому понимаю малого";

"Милый мальчик, но обидно, что он заплакал. Если бы сама была там, то пыталась бы его утешить";

"Как учительница младших классов скажу вам — это у нас случается постоянно. Малышам трудно привыкнуть к школе, поэтому мы сами запасаемся терпением, выдержкой и стараемся их адаптировать к школьным стенам как можем".

Ранее сообщалось об учителе, который рассказал об одной вещи, которую помнит о 3000 своих учеников. По словам господина Лисла, не оценки и успеваемость запоминаются о детях, а именно забота и дружеское отношение друг к другу.

Впоследствии стало известно, что студент бросил учебу и построил своими руками дом в джунглях. Сейчас житель Копенгагена ухаживает за садом из авокадо и мечтает о полной самодостаточности.