25 лет стажа: учитель рассказал об одной вещи, которую помнит о 3000 своих учеников

49-летний учитель химии из американской Атланты Кевин Лисл рассказал, что на самом деле запоминается педагогам на всю жизнь. Это не оценки учеников, а их доброта друг к другу.

Related video

Видео педагога стало вирусным, собрав 7 миллионов просмотров в TikTok.

Лисл преподает химию в 10 классе уже на протяжении 25 лет. В конце учебного года он поделился трогательной историей о настоящих ценностях в образовании, тем самым растрогав миллионы зрителей. "Я преподаю уже 25 лет и через мой класс прошло, пожалуй, 3000 детей. Мысль о том, что я могу вспомнить чьи-то 92 балла на тесте, является абсурдной", — рассказал Лисл.

Два ярких примера

Педагог привел два ярких примера проявления доброты, которые навсегда остались в его памяти. Первая история произошла, когда он разрешил ученикам в классе самостоятельно выбирать себе места. "Очень быстро стало понятно, что один ребенок останется за столом один, и я просто отчаянно хотел как-то вмешаться", — вспоминает учитель.

Учитель поделился своим опытом Фото: Alis Alberta

Однако вмешиваться ему не понадобилось.

"Я поднял глаза и увидел, как другой мальчик понял эту ситуацию. Он не только присоединился к одинокой однокласснице, но и стал ее другом на весь семестр", — рассказывает Кевин.

Проявление доброты друг к другу

Вторая история произошла на школьных танцах, где педагог следил за соблюдением порядка. Одна ученица грустила в коридоре, "явно чувствуя себя некомфортно".

"Откуда ни возьмись появляется старшеклассница. Она не знала ту девочку, но подошла и долго с ней разговаривала. Это было удивительно. Я никогда этого не забуду. Забуду о твоих оценках в классе, но запомню доброту", — подытожил учитель.

Этот ролик собрал тысячи комментариев. Зрители поделились собственными воспоминаниями о доброте, которая изменила их жизнь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Доцент Мэтью Питман, преподаватель школы журналистики и медиа при Университете штата Теннесси (США), предложил студентам необычный вариант выполнения задания: выбрать между 15-секундным танцем перед всей аудиторией или написанием статьи объемом 15 тысяч слов.

Также сообщалось об учительнице начальной школы Джорджии Роджерс, которую уволили после того, как она учила девятилетних школьников танцам для TikTok, несмотря на возрастные ограничения приложения, которое запрещает пользование лицам младше 13 лет.

Кроме того, школьник получил 9 пощечин за неуважение к учителю: ученик просто обратился к нему по имени.