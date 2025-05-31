25 років стажу: вчитель розповів про одну річ, яку пам'ятає про 3000 своїх учнів

49-річний учитель хімії з американської Атланти Кевін Лісл розповів, що насправді запам'ятовується педагогам на все життя. Це не оцінки учнів, а їхня доброта один до одного.

Related video

Відео педагога стало вірусним, зібравши 7 мільйонів переглядів у TikTok.

Лісл викладає хімію у 10 класі вже упродовж 25 років. Наприкінці навчального року він поділився зворушливою історією про справжні цінності в освіті, тим самим розчуливши мільйони глядачів. "Я викладаю вже 25 років і через мій клас пройшло, мабуть, 3000 дітей. Думка про те, що я можу згадати чиїсь 92 бали на тесті, є абсурдною", — розповів Лісл.

Два яскравих приклади

Педагог навів два яскравих приклади прояву доброти, які назавжди залишилися в його пам'яті. Перша історія сталася, коли він дозволив учням в класі самостійно обирати собі місця. "Дуже швидко стало зрозуміло, що одна дитина залишиться за столом сама, і я просто відчайдушно хотів якось втрутитися", — згадує вчитель.

Вчитель поділився своїм досвідом Фото: Alis Alberta

Однак втручатися йому не знадобилося.

"Я підняв очі й побачив, як інший хлопчик зрозумів цю ситуацію. Він не лише приєднався до самотньої однокласниці, але й став її другом на весь семестр", — розповідає Кевін.

Прояв доброти один до одного

Друга історія сталась на шкільних танцях, де педагог стежив за дотриманням порядку. Одна учениця сумувала в коридорі, "явно почуваючись некомфортно".

"Звідки не візьмись з'являється старшокласниця. Вона не знала ту дівчинку, але підійшла й довго з нею розмовляла. Це було дивовижно. Я ніколи цього не забуду. Забуду про твої оцінки у класі, але запам'ятаю доброту", — підсумував вчитель.

Цей ролик зібрав тисячі коментарів. Глядачі поділилися власними спогадами про доброту, що змінила їхнє життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Доцент Метью Пітман, викладач школи журналістики та медіа при Університеті штату Теннессі (США), запропонував студентам незвичайний варіант виконання завдання: обрати між 15-секундним танцем перед усією аудиторією або написанням статті обсягом 15 тисяч слів.

Також повідомлялося про вчительку початкової школи Джорджію Роджерс, яку звільнили після того, як вона навчала дев’ятирічних школярів танцям для TikTok, попри вікові обмеження застосунку, який забороняє користування особам молодшим за 13 років.

Крім того, школяр отримав 9 ляпасів за неповагу до вчителя: учень просто звернувся до нього на ім'я.