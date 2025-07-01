"Цей важкий граніт науки": вчителька показала невдалу "спробу" першачка втекти з уроків (відео)

В одному з містечок Індії вчителька записала відео, на якому показала, як її один з підопічних молодших класів захотів утекти з уроків. Жінці довелося проявити свій хист педагогині, аби вмовити малюка залишитися на заняттях, а ролик у Instagram став вірусним і набрав понад 4 млн переглядів.

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В одній зі шкіл в індійському штаті Аруначал-Прадеш сталася комічна ситуація, коли один з першачків вирішив утекти з уроків, однак його помітила вчителька Сонам Джангму та намагалася "впіймати" малого. Той не хотів повертатися, плакав і відмовлявся повертатися на заняття, а своєю реакцію на відео викликав жваву реакцію користувачів мережі, повідомляє NDTV.

Ролик з втечею малого школяра став вірусним у соцмережах. Він набрав понад 4 млн переглядів та близько 470 тис. лайків, а юезри жваво обговорювали побачене на відео.

На кадрах можна побачити, як вчителька побачила учня на подвір'ї школи, який з наплічником у зеленому костюмі вирішив швиденько покинути територію закладу. Коли жінка змогла наздогнати малюка, той розгубився та почав плакати.

Вчителька намагалася задобрити хлопчика, даючи йому коробку з мафінами та пенал з яскравими фломастерами. Однак малий геть розгубився та почав рюмсати, протестуючи проти повернення до стін навчального закладу.

"Виклик, з яким доводиться зіткнутися кожному вчителю та пройти це", — підписала своє відео пані Джангму, додавши потім у коментарях, що їй вдалося заспокоїти хлопчика і повернути до школи.

Сама вчителька у відповідях до коментарів юзерів каже, що її вихованці віком від 4 до 7 років "важко приймають школу та все довкола неї". Тому, як зізнається жінка, їй постійно доводиться мати справу з малечею, якій спершу непросто адаптуватися у нових умовах.

Реакція користувачів

Багато юзерів соцмереж активно коментували побачені кадри. Багато хто відзначив красивий костюм малого та його нахабність втекти з уроків. Деякі дописувачі відзначали, що їм хлопчик виявився дуже милим і, якби опинилися у такій ситуації як вчителька, теж спробували втішити учня.

Найбільше користувачам сподобалися наступні коментарі:

"Респект малюку, що не забув прихопити рюкзак під час драматичної втечі";

"Подивіться на той крутий зелений костюм!";

"Він просто хотів прогуляти урок";

"Такий милий, навіщо ви його зупинили?";

"Цей важкий граніт науки, сам не любив школу. Тому розумію малого";

"Милий хлопчик, але прикро, що він заплакав. Якби сама була там, то намагалася б його втішити";

"Як вчителька молодших класів скажу вам — це у нас трапляється постійно. Малюкам важко призвичаїтися до школи, тому ми самі запасаємося терпінням, витримкою та намагаємося їх адаптувати до шкільних стін як можемо".

Раніше повідомлялося про вчителя, який розповів про одну річ, яку пам'ятає про 3000 своїх учнів. За словами пана Лісла, не оцінки й успішність запам'ятовуються про дітей, а саме турбота та дружнє ставлення одне до одного.

Згодом стало відомо, що студент покинув навчання і побудував своїми руками будинок у джунглях. Наразі мешканець Копенгагена доглядає за садом з авокадо і мріє про повну самодостатність.