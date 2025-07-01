Женщина задала дочери простой вопрос о ее учительнице: ответ шокирует (фото)

8-летняя девочка Мия рассказала маме, за что любит свою учительницу, и ее слова оказались неожиданно трогательными. История получила огласку в соцсетях.

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В конце учебного года родители иногда ищут, чем поблагодарить учителей. Обычно это цветы или сувенир, но одна мама выбрала нечто гораздо более личное. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина попросила свою 8-летнюю дочь Мию описать, за что она любит свою учительницу. Она ожидала краткий ответ, ведь обычно девочка мало говорит о школе. Но на этот раз все было иначе.

"Я ужасно плакала, печатая это для нее", — призналась мама в комментариях к посту.

Фото: Reddit

Вот что написала Мия о своей учительнице:

"Я люблю ее, потому что она добрая";

"Она позволяет мне говорить о вещах, в которых я много знаю, например, о бабочках и пауке-прыгуне";

"Она не кричит";

"Она делает все лучше".

Слова девочки растрогали не только пользователей Reddit, но и профессионалов в сфере образования.

"Хороший учитель заполняет ухабы на пути ребенка — будь то академическая помощь, забота или просто ежедневная доброта", — отметил директор школы Овертон-Грейндж в Южном Лондоне Крис Макнаб.

Мама Мии также поделилась личной историей: у нее диагностирован РАС 1 уровня — форма аутизма, и она подозревает, что у ее дочери может быть то же самое.

"Она редко говорит о чем-то, если это ее не захватывает. Но тут она с таким восторгом рассказала мне все, что любит в этой женщине. Я невероятно благодарна, что у нее есть такая поддержка вне дома", — добавила она.

Среди комментариев можно встретить множество слов благодарности:

"Как учитель второго класса — это сделало бы мой год", — написал один пользователь.

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