Жінка поставила доньці просте запитання про її вчительку: відповідь шокує (фото)

8-річна дівчинка Мія розповіла мамі, за що любить свою вчительку, і її слова виявилися несподівано зворушливими. Історія набула розголосу в соцмережах.

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Наприкінці навчального року батьки іноді шукають, чим подякувати вчителям. Зазвичай це квіти або сувенір, але одна мама обрала дещо набагато більш особисте. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Жінка попросила свою 8-річну доньку Мію описати, за що вона любить свою вчительку. Вона очікувала на коротку відповідь, адже зазвичай дівчинка мало говорить про школу. Але цього разу все було інакше.

"Я страшенно плакала, друкуючи це для неї", — зізналася мама в коментарях до посту.

Фото: Reddit

Ось що написала Мія про свою вчительку:

"Я люблю її, тому що вона добра";

"Вона дозволяє мені говорити про речі, в яких я багато знаю, наприклад, про метеликів і павука-стрибуна";

"Вона не кричить";

"Вона робить усе краще".

Слова дівчинки зворушили не тільки користувачів Reddit, а й професіоналів у сфері освіти.

"Хороший вчитель заповнює вибоїни на шляху дитини — чи то академічна допомога, турбота, чи просто щоденна доброта", — зазначив директор школи Овертон-Грейндж у Південному Лондоні Кріс Макнаб.

Мама Мії також поділилася особистою історією: у неї діагностовано РАС 1 рівня — форму аутизму, і вона підозрює, що в її доньки може бути те саме.

"Вона рідко говорить про щось, якщо це її не захоплює. Але тут вона з таким захопленням розповіла мені все, що любить у цій жінці. Я неймовірно вдячна, що в неї є така підтримка поза домом", — додала вона.

Серед коментарів можна зустріти безліч слів подяки:

"Як учитель другого класу — це зробило б мій рік", — написав один користувач.

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