"Прямо на палубе": блогерша обалдела от "комфорта" во время путешествия ночным паромом (видео)

Тревел-блогерша решила забронировать "кровать" на пароме во время путешествия, однако увиденное "место для отдыха" ее шокировало. Видео с ее приключениями стало вирусным и набрало почти 74 млн просмотров, вызвав дискуссию среди пользователей соцсетей.

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Путешественница Габби решила совершить ночную поездку от города Ко Тао до Сурат-Тхани в Таиланде, заказав номер с удобной кроватью для отдыха. Однако когда женщина увидела "комфортное место", ее удивлению не было предела, а сама поездка оказалась довольно "опасной", говорится из сообщения блогерши в Instagram.

Видео с путешествием женщины стало вирусным, хотя и было выложено еще в феврале. Сейчас ролик в Instagram имеет почти 74 млн просмотров и более 1,5 млн лайков, а также тысячи комментариев от пользователей соцсетей.

Женщина рассказывает, что она должна была добраться до Сурат-Тхани на плавсредстве и заказала себе каюту с двухъярусной кроватью, "которую видела онлайн и о которой рассказывали друзья". Однако оказалось, что вместо удобной кровати ей достался "матрас на верхней палубе порома с открытыми поручнями".

"Меня разместили на верхней палубе — без стен, без каких-либо настоящих барьеров, просто тонкий матрас возле открытого ограждения, которое вело прямо к воде", — говорит Габби.

На кадрах можно увидеть, как Габби и другие путешественники сидят на верхней палубе у открытых перил. Путешественница показывает быстрый поток воды под открытым ограждением, а также тонкий матрас, а само спальное место настолько узкое, что здесь можно только прилечь.

"Эта восьмичасовая поездка не была слишком комфортной, но если честно — это тот самый момент, когда ты не можешь не смеяться посреди хаоса. Самые страшные путешествия — это всегда лучшие истории", — рассказывает женщина, добавив, что несмотря на это ей удалось поспать "80% времени в течение этой жуткой поездки".

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей были поражены увиденными кадрами и тоже были "шокированы от комфорта". Еще одна группа пользователей заподозрила, что Габби на самом деле сама виновата в этой ситуации, не проверив свое бронирование.

Больше всего лайков под постом Габби получили следующие реплики:

"Я бы получил десяток панических атак — не представляю, как это выдержать!";

"Я ехал тем же маршрутом примерно 15 лет назад — тогда были просто матрасы на полу и один открытый туалет под открытым небом";

"Вот эти истории — именно те, которые мы рассказываем маме только по возвращении домой";

"Если там такие кровати, то боюсь представить, что там с туалетом";

"В конце концов, какая разница. Она, видимо, заплатила пару долларов, так что скоро прибудет в нужное место".

Ранее сообщалось, как мужчина задремал на багажной ленте в аэропорту. В комментариях к видео, люди пытались понять, почему именно здесь мужчина решил отдохнуть.

Впоследствии стало известно, что турист оказался в курьезной ситуации во время путешествия на лайнере. Впоследствии обнаружил, что его яркая рубашка с ананасами, о чем он не знал до этого, является косвенным приглашением желающим к проведению интимных развлечений.