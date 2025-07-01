"Прямо на палубі": блогерка очманіла від "комфорту" під час подорожі нічним поромом (відео)

Тревел-блогерка вирішила забронювати "ліжко" на поромі під час подорожі, однак побачене "місце для відпочинку" її шокувало. Відео з її пригодами стало вірусним і набрало майже 74 млн переглядів, викликавши дискусію серед користувачів соцмереж.

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Мандрівниця Габбі вирішила здійснити нічну поїздку від міста Ко Тао до Сурат-Тхані у Таїланді, замовивши номер зі зручним ліжком для відпочинку. Однак коли жінка побачила "комфортне місце", її здивуванню не було меж, а сама поїздка виявилася доволі "небезпечною", йдеться з допису блогерки в Instagram.

Відео з подорожжю жінки стало вірусним, хоч і було викладене ще в лютому. Наразі ролик в Instagram має майже 74 млн переглядів і понад 1,5 млн лайків, а також тисячі коментарів від юзерів соцмереж.

Жінка розповідає, що вона мала дістатися до Сурат-Тхані на плавзасобі та замовила собі каюту з двоярусним ліжком, "яке бачила онлайн і про яке розповідали друзі". Однак виявилося, що замість зручного ліжка їй дістався "матрац на верхній палубі порома з відкритими поручнями".

"Мене розмістили на верхній палубі — без стін, без жодних справжніх бар’єрів, просто тонкий матрац біля відкритої огорожі, яка вела прямо до води", — каже Габбі.

На кадрах можна побачити, як Габбі та інші мандрівники сидять на верхній палубі біля відкритих поручнів. Мандрівниця показує швидкий потік води під відкритою огорожею, а також тонкий матрац, а саме спальне місце настільки вузьке, що тут можна лише прилягти.

"Ця восьмигодинна поїздка не була надто комфортною, але якщо чесно — це той самий момент, коли ти не можеш не сміятись посеред хаосу. Найстрашніші подорожі — це завжди найкращі історії", — розповідає жінка, додавши, що попри це їй вдалося поспати "80% часу протягом цієї лячної поїздки".

Реакція соцмереж

Дописувачі соцмереж були вражені побаченими кадрами і теж були "шоковані від комфорту". Ще одна група користувачів запідозрила, що Габбі насправді сама винувата у цій ситуації, не перевіривши своє бронювання.

Найбільше вподобань під постом Габбі отримали наступні репліки:

"Я б отримав десяток панічних атак — не уявляю, як це витримати!";

"Я їхав тим самим маршрутом приблизно 15 років тому — тоді були просто матраци на підлозі та один відкритий туалет просто неба";

"Ось ці історії — саме ті, які ми розповідаємо мамі тільки після повернення додому";

"Якщо там такі ліжка, то боюся уявити, що там з туалетом";

"Зрештою, тому яка різниця. Вона, мабуть, заплатила пару доларів за місце, так що скоро прибуде у потрібне місце".

Раніше повідомлялося, як чоловік задрімав на багажній стрічці в аеропорту. В коментарях до відео, люди намагалися второпати, чому саме тут чоловік вирішив відпочити.

Згодом стало відомо, що турист опинився у курйозній ситуації під час подорожі на лайнері. Згодом виявив, що його яскрава сорочка з ананасами, про що він не знав до цього, є непрямим запрошенням охочим до проведення інтимних розваг.