Жінки постійно фліртували з туристом на круїзному лайнері: справжня причина його розізлила (відео)

Американець Ріккі Боббі подорожував зі своєю коханою на лайнері та одягнув яскраву сорочку з ананасами. Цей одяг почав привертати увагу жінок, які почали відверто фліртувати з чоловіком, а коли він дізнався про те, що насправді означає "ананас" на круїному лайнері, то дуже розізлився від того.

Related video

Блогер Ріккі Боббі вирішив подорожувати круїзним лайнером і за порадою друга одягнув яскраво-жовту сорочку з ананасами. Через деякий час до нього почали підходити жінки, а люди, які проходили поруч, почали звертати увагу на одяг чоловіка. Коли він дізнався про "справжній посил" і в якій халепі опинився через свого друга, то був дуже розлюченим, повідомляє видання New York Post.

Ролик з комічною ситуацією став вірусним — він набрав понад 19 млн переглядів, понад 1.7 млн лайків та майже 15 тисяч коментарів. На кадрах помітно, що Рікі Боббі відпочиває на палубі лайнера Carnival Cruise зі своєю коханою, а інші пасажири витріщаються на нього, спілкуються з ним і навіть торкаються його. В якийсь момент жінка в синьому купальнику навіть хапає його за руку.

"Вони шепотіли щось собі під ніс. І навіть іноді фліртували з нами", — говорить кохана автора каналу, яка знімала відео та коментувалв ситуацію.

А потім випадковість дозволила дізнатися, в чому полягає така "люб'язність" та флірт жінок до Ріккі. Виявилося, що багато хто звернув увагу на сорочку чоловіка з ананасами, яка в таких круїзах має доволі непристойний посил.

Виявляється, що якщо поза лайнером такий одяг не привертає уваги, то на борту судна будь-яке зображення тропічних фруктів (ананаса, ківі чи банана) означає відкриту пропозицію до групового свінгу. Коли Рікі дізнався, в якій халепі опинився через своє вбрання, то був дуже розлюченим від того, що з ним фліртували не тому, що він був приємним чоловіком, а через його "пропозицію".

Що кажуть в коментарях

Під роликом Рікі користувачі активно обговорювали курйоз, у якому опинився автор каналу. Багато хто відверто зізнався, що реготав від того, що автор каналу не знав про цей "тропічний символ інтересу до інтимних експериментів".

Найбільше юзери вподобали наступні репліки:

"Щойно глянув, що означає перевернутий ананас. Волаю";

"Пані в синьому купальнику явно не була проти вас обох";

"Я от якось одягнув плавки з ананасами на круїзі. Так біля мене весь вечір крутилися дві гаїтянки";

"Не знаючи цього приколу, одягнув футболку з бананом, коли пішов у круїз. А коли мені друзі пояснили, про що я натякаю, то просто спочатку реготав, а потім пішов перевдягатися";

"Коротше кажучи, будьте уважні — інакше відпочинок може стати ну дуже пікантним".

Раніше повідомлялося про священне правило для туристів у круїзі. Британка Люсі Саузертон провела десятиліття в морі та відмовилася від швидкоплинних захоплень заради кар'єри.

Згодом стало відомо, що туристка постраждала через зрив лайнера з причалу. Сильний вітер порушив швартування круїзного лайнера Norwegian Epic, спричинивши інцидент, під час якого пасажирка впала у воду.