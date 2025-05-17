Колишня працівниця круїзного лайнера розповіла, "що насправді відбувається з пасажирами"

Люсі Саузертон із Великої Британії провела десятиліття в морі та відмовилася від швидкоплинних захоплень заради кар'єри. Колишня працівниця круїзного лайнера розповіла, чому одне правило на борту для неї було священним.

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Про це вона розповіла в одному з відео на Youtube.

Життя в морі — це не тільки подорожі та екзотика, а й суворий звід правил, які регулюють кожну дрібницю. Люсі, колишня співробітниця круїзного лайнера і авторка популярного YouTube-каналу Cruising as a Crew, нещодавно випустила відверте відео, в якому розповіла, які правила дійсно важливі для екіпажу. Вона також розповіла яке з них все ж порушила за 10 років служби.

У ролику з промовистою назвою "Я була членом екіпажу на круїзному лайнері — ось що насправді відбувається з пасажирами" Люсі підіймає одну з найделікатніших тем в індустрії круїзів — романтичні та інтимні стосунки між персоналом і пасажирами. За її словами, головною забороною на борту є сексуальні стосунки між членами екіпажу та відпочивальниками.

"Нам прямо заборонено вступати у стосунки з пасажирами, навіть дружба може стати проблемою. Але, звичайно, життя на лайнері — не ізольована капсула, і почуття часом беруть гору", — пояснює Люсі.

Люсі зізналася, що сама не порушувала "головного правила" Фото: cruisingascrew.com/Lucy Southerton

Люсі зізнається, що вона сама не порушувала "головного правила", але розповідає про безліч випадків, коли її колеги стикалися з наслідками порушення цього табу. Один із яскравих епізодів, коли співробітник дав свій номер дівчині-пасажирці після дружнього спілкування. Незабаром вона почала буквально "бомбити" його дзвінками та повідомленнями, і ситуація швидко вийшла з-під контролю.

"Він одразу зрозумів, що це була помилка. Вона почала закохуватися, а він просто хотів підтримати контакт. Ось чому це правило існує — щоб захистити й пасажирів, і співробітників", — розповідає Люсі.

Однак сама вона визнає, що не була повністю безгрішною. Дівчина неодноразово обмінювалася контактами з пасажирами, приймала подарунки, вела листування в соціальних мережах і навіть відвідувала деяких із них після закінчення рейсів. За правилами круїзних компаній це вже вважається порушенням службової дистанції.

"Технічно — так, я порушувала. Я була на борту десять років, я зустрічала неймовірних людей. З кимось ми досі спілкуємося", — каже вона.

Проте Люсі підкреслює, що ніколи не ставила під загрозу свою кар'єру заради короткочасного захоплення. За її словами, думка про те, щоб втратити роботу через хвилинну слабкість, була їй чужа від самого початку.

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