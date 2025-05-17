Бывшая работница круизного лайнера рассказала, "что на самом деле происходит с пассажирами"

Люси Саузертон из Великобритании провела десятилетие в море и отказалась от мимолетных увлечений ради карьеры. Бывшая работница круизного лайнера рассказала, почему одно правило на борту для нее было священным.

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Об этом она рассказала в одном из видео на Youtube.

Жизнь в море это не только путешествия и экзотика, но и строгий свод правил, которые регулируют каждую мелочь. Люси, бывшая сотрудница круизного лайнера и автор популярного YouTube-канала Cruising as a Crew, недавно выпустила откровенное видео, в котором рассказала, какие правила действительно важны для экипажа. Она также рассказала какое из них все же нарушила за 10 лет службы.

В ролике с говорящим названием "Я была членом экипажа на круизном лайнере — вот что на самом деле происходит с пассажирами" Люси поднимает одну из самых щекотливых тем в индустрии круизов — романтические и интимные отношения между персоналом и пассажирами. По ее словам, главным запретом на борту являются сексуальные отношения между членами экипажа и отдыхающими.

"Нам прямо запрещено вступать в отношения с пассажирами, даже дружба может стать проблемой. Но, конечно, жизнь на лайнере — не изолированная капсула, и чувства порой берут верх", — объясняет Люси.

Люси призналась, что сама не нарушала "главное правило" Фото: cruisingascrew.com/Lucy Southerton

Люси признается, что она сама не нарушала "главное правило", но рассказывает о множестве случаев, когда ее коллеги сталкивались с последствиями нарушения этого табу. Один из ярких эпизодов, когда сотрудник дал свой номер девушке-пассажирке после дружеского общения. Вскоре она начала буквально "бомбить" его звонками и сообщениями, и ситуация быстро вышла из-под контроля.

"Он сразу понял, что это была ошибка. Она начала влюбляться, а он просто хотел поддержать контакт. Вот почему это правило существует — чтобы защитить и пассажиров, и сотрудников", — рассказывает Люси.

Однако сама она признает, что не была полностью безгрешна. Девушка неоднократно обменивалась контактами с пассажирами, принимала подарки, вела переписку в социальных сетях и даже навещала некоторых из них после окончания рейсов. По правилам круизных компаний это уже считается нарушением служебной дистанции.

"Технически — да, я нарушала. Я была на борту десять лет, я встречала невероятных людей. С кем-то мы до сих пор общаемся", — говорит она.

Тем не менее, Люси подчеркивает, что никогда не ставила под угрозу свою карьеру ради кратковременного увлечения. По ее словам, мысль о том, чтобы потерять работу из-за минутной слабости, была ей чужда с самого начала.

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