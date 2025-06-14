Женщины постоянно флиртовали с туристом на круизном лайнере: настоящая причина его разозлила (видео)

Американец Рикки Бобби путешествовал со своей возлюбленной на лайнере и надел яркую рубашку с ананасами. Эта одежда начала привлекать внимание женщин, которые начали откровенно флиртовать с мужчиной, а когда он узнал о том, что на самом деле означает "ананас" на круизном лайнере, то очень разозлился от этого.

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Блогер Рикки Бобби решил путешествовать круизным лайнером и по совету друга надел ярко-желтую рубашку с ананасами. Через некоторое время к нему начали подходить женщины, а люди, которые проходили рядом, начали обращать внимание на одежду мужчины. Когда он узнал о "настоящем посыле" и в какой передряге оказался из-за своего друга, то был очень разъяренным, сообщает издание New York Post.

Ролик с комичной ситуацией стал вирусным — он набрал более 19 млн просмотров, более 1.7 млн лайков и почти 15 тысяч комментариев. На кадрах заметно, что Рики Бобби отдыхает на палубе лайнера Carnival Cruise со своей возлюбленной, а другие пассажиры пялятся на него, общаются с ним и даже касаются его. В какой-то момент женщина в синем купальнике даже хватает его за руку.

"Они шептали что-то себе под нос. И даже иногда флиртовали с нами", — говорит возлюбленная автора канала, которая снимала видео и комментировала ситуацию.

А потом случайность позволила узнать, в чем заключается такая "любезность" и флирт женщин к Рикки. Оказалось, что многие обратили внимание на рубашку мужчины с ананасами, которая в таких круизах имеет довольно неприличный посыл.

Оказывается, что если вне лайнера такая одежда не привлекает внимания, то на борту судна любое изображение тропических фруктов (ананаса, киви или банана) означает открытое предложение к групповому свингу. Когда Рики узнал, в какой передряге оказался из-за своего наряда, то был очень разъяренным от того, что с ним флиртовали не потому, что он был приятным мужчиной, а из-за его "предложения".

Что говорят в комментариях

Под роликом Рики пользователи активно обсуждали курьез, в котором оказался автор канала. Многие откровенно признались, что хохотали от того, что автор канала не знал об этом "тропическом символе интереса к интимным экспериментам".

Больше всего юзеры облюбовали следующие реплики:

"Только что посмотрел, что означает перевернутый ананас. Я кричу";

"Дама в синем купальнике явно не была против вас обоих";

"Я вот как-то надел плавки с ананасами на круизе. Так возле меня весь вечер крутились две гаитянки";

"Не зная этого прикола, надел футболку с бананом, когда пошел в круиз. А когда мне друзья объяснили, о чем я намекаю, то просто сначала хохотал, а потом пошел переодеваться";

"Короче говоря, будьте внимательны — иначе отдых может стать ну очень пикантным".

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