Круиз мечты обернулся неудачей: туристка пострадала, когда лайнер сорвало с причала

30 мая в порту Катании (Сицилия) сильный ветер нарушил швартовку круизного лайнера Norwegian Epic, вызвав инцидент, в ходе которого пассажирка упала в воду.

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Об этом пишет USA Today.

30 мая в порту Катании (Сицилия) сильный ветер внезапно сорвал с причала крупный круизный лайнер Norwegian Epic, принадлежащий компании Norwegian Cruise Line. Во время инцидента одна из пассажирок находилась на трапе, покидая судно, и в результате произошедшего упала в воду.

Как уточняет пресс-служба компании, экипаж среагировал мгновенно. Женщину извлекли из воды и передали в руки медицинской бригады. По предварительным данным, пострадавшая получила легкие травмы, однако ее доставили в местную больницу для дополнительного обследования и оказания помощи.

Судно находилось на стоянке в рамках 10-дневного круиза по Средиземноморью, начавшегося 24 мая в порту Чивитавеккья (Италия). В маршрут входят остановки в Греции, Италии, на Мальте и во Франции. В момент происшествия лайнер стоял у пирса и проводилась стандартная процедура высадки.

Из-за погодных условий потребовалось несколько часов, чтобы закрепить судно Фото: Facebook

По информации сайта CruiseMapper, Norwegian Epic — одно из крупнейших судов компании, способное перевозить более 4 100 пассажиров и 1 700 членов экипажа. Сам лайнер не получил видимых повреждений, однако в целях безопасности Norwegian Cruise Line приостановила высадку и посадку пассажиров до улучшения погодных условий.

Старший метеоролог компании AccuWeather, Тайлер Ройс, сообщил, что в регионе наблюдались порывы ветра с востока-северо-востока скоростью до 45 миль в час (примерно 72 км/ч). Он отметил, что такие погодные явления в мае редки, поскольку характерны скорее для зимнего сезона.

Компания заверила, что все меры были приняты оперативно.

"Во время вынужденного перерыва экипаж поддерживал связь с гостями и оказывал помощь. Безопасность пассажиров и команды всегда остается для нас приоритетом", — сказал представитель.

Издание отмечает, что этот случай не единственный за последнее время. В феврале 2024 года судно Carnival Magic столкнулось с пирсом на Ямайке во время шторма. Еще раньше, в январе, лайнеры MSC Sinfonia и Norwegian Prima также сорвались с креплений из-за сильного ветра.

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