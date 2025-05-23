"Золотая" каюта: какой номер на круизном лайнере стоит $4000 за ночь (видео)

На круизном лайнере Utopia of the Seas есть люксовая каюта с большим балконом, личным дворецким и гостиной с панорамным видом. Но многим в интернете показалось, что цена в 24 000 долларов за неделю является слишком высокой.

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Об этом рассказал пользователь под ником @bryanjamescruises в одном из своих видео в TikTok.

Круизный отдых — удовольствие не из дешевых, особенно если вы решитесь снять одну из самых роскошных кают в мире. На лайнере Utopia of The Seas от компании Royal Caribbean есть номер, цена которого вызвала споры среди пользователей соцсетейю Работник круизного оператора, Брайан Джеймс показал номер, за который придется заплатить $4000 (примерно 165 тысяч гривен) за ночь или около $24 000 в неделю (примерно 995 тысяч гривен).

Роскошная каюта под названием Aqua Theatre Suite расположена на восьмой палубе и предлагает своим гостям не только комфорт, но и впечатляющий вид на амфитеатр AquaTheater, где проходят водные шоу. Балкон с панорамным обзором практически опоясывает всю каюту, обеспечивая исключительную приватность и отличные условия для наблюдения за выступлениями с высоты.

Внутри номера есть большая гостиная зона, обеденный стол, современные мультимедийные системы и, как утверждает представитель круизной компании Брайан Джеймс, круглосуточное обслуживание персональным дворецким. Он с гордостью провел экскурсию по каюте, подчеркивая эксклюзивность и комфорт.

Представитель круизной компании Брайан Джеймс показал каюту Фото: TikTok

Тем не менее, пользователи соцсетей восприняли это не столь восторженно.

"Это больше похоже на обычный дорогой номер в отеле, но без ощущения вау", — написал один из зрителей. Другие добавили, что за такую цену ожидается нечто более уникальное — например, джакузи, приватный бассейн или хотя бы более просторная спальня.

Джеймс сам отметил, что спальня, не очень большая, но выполняет свою функцию.

Критики сравнили стоимость с реальными покупками. За $24 000 можно купить автомобиль, воздушный шар или даже внести депозит за недвижимость. В шутку пользователи упомянули, что за такие деньги можно купить даже вставные зубы Уинстона Черчилля.

Некоторые, впрочем, встали на защиту ценника, утверждая, что за особые впечатления стоит платить. Особенно если учесть, что круиз по Карибским островам или Средиземноморью может стать событием всей жизни.

Тем не менее, большинство комментаторов уверены: на круизных лайнерах люди проводят большую часть времени вне каюты — развлекаясь, исследуя порты или участвуя в мероприятиях на борту. И платить тысячи долларов за комнату, в которой вы только спите, кажется им бессмысленным.

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