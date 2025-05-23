"Золота" каюта: який номер на круїзному лайнері коштує $4000 за ніч (відео)

На круїзному лайнері Utopia of the Seas є люксова каюта з великим балконом, особистим дворецьким і вітальнею з панорамним видом. Але багатьом в інтернеті здалося, що ціна в 24 000 доларів за тиждень є занадто високою.

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Про це розповів користувач під ніком @bryanjamescruises в одному зі своїх відео в TikTok.

Круїзний відпочинок — задоволення не з дешевих, особливо якщо ви наважитеся зняти одну з найрозкішніших кают у світі. На лайнері Utopia of The Seas від компанії Royal Caribbean є номер, ціна якого викликала суперечки серед користувачів соцмереж. Працівник круїзного оператора, Брайан Джеймс показав номер, за який доведеться заплатити $4000 (приблизно 165 тисяч гривень) за ніч або близько $24 000 на тиждень (приблизно 995 тисяч гривень).

Розкішна каюта під назвою Aqua Theatre Suite розташована на восьмій палубі і пропонує своїм гостям не тільки комфорт, а й вражаючий вид на амфітеатр AquaTheater, де проходять водні шоу. Балкон з панорамним оглядом практично оперізує всю каюту, забезпечуючи виняткову приватність і відмінні умови для спостереження за виступами з висоти.

Усередині номера є велика вітальня зона, обідній стіл, сучасні мультимедійні системи і, як стверджує представник круїзної компанії Брайан Джеймс, цілодобове обслуговування персональним дворецьким. Він з гордістю провів екскурсію каютою, наголошуючи на ексклюзивності та комфорті.

Представник круїзної компанії Браян Джеймс показав каюту Фото: TikTok

Проте користувачі соцмереж сприйняли це не настільки захоплено.

"Це більше схоже на звичайний дорогий номер у готелі, але без відчуття вау", — написав один із глядачів. Інші додали, що за таку ціну очікується щось більш унікальне — наприклад, джакузі, приватний басейн або хоча б просторіша спальня.

Джеймс сам зазначив, що спальня, не дуже велика, але виконує свою функцію.

Критики порівняли вартість із реальними покупками. За $24 000 можна купити автомобіль, повітряну кулю або навіть внести депозит за нерухомість. Жартома користувачі згадали, що за такі гроші можна купити навіть вставні зуби Вінстона Черчилля.

Дехто, втім, став на захист цінника, стверджуючи, що за особливі враження варто платити. Особливо якщо врахувати, що круїз Карибськими островами чи Середземномор'ям може стати подією всього життя.

Проте більшість коментаторів упевнені: на круїзних лайнерах люди проводять більшу частину часу поза каютою — розважаючись, досліджуючи порти або беручи участь у заходах на борту. І платити тисячі доларів за кімнату, в якій ви тільки спите, здається їм безглуздим.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка купила острів у рибалки і відкрила розкішний курорт. У 2004 році австралійка Меліта Коулмандас вирушила в подорож архіпелагом Кох Ронг, а повернулася зі шматком суші у власності. Відтоді вона не тільки відновила природу на острові, а й відкрила успішний екокурорт Song Saa.

Також стало відомо, що студент Олівер Рассел зі США купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю виконати мрію дитинства.