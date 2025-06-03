Круїз мрії обернувся невдачею: туристка постраждала, коли лайнер зірвало з причалу

30 травня в порту Катанії (Сицилія) сильний вітер порушив швартування круїзного лайнера Norwegian Epic, спричинивши інцидент, під час якого пасажирка впала у воду.

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Про це пише USA Today.

30 травня в порту Катанії (Сицилія) сильний вітер раптово зірвав із причалу великий круїзний лайнер Norwegian Epic, що належить компанії Norwegian Cruise Line. Під час інциденту одна з пасажирок перебувала на трапі, залишаючи судно, і внаслідок події впала у воду.

Як уточнює пресслужба компанії, екіпаж зреагував миттєво. Жінку витягли з води й передали до рук медичної бригади. За попередніми даними, постраждала зазнала легких травм, проте її доправили в місцеву лікарню для додаткового обстеження та надання допомоги.

Судно перебувало на стоянці в рамках 10-денного круїзу Середземномор'ям, що розпочався 24 травня в порту Чівітавеккья (Італія). У маршрут входять зупинки в Греції, Італії, на Мальті та у Франції. У момент події лайнер стояв біля пірса і проводилася стандартна процедура висадки.

Через погодні умови знадобилося кілька годин, щоб закріпити судно Фото: Facebook

За інформацією сайту CruiseMapper, Norwegian Epic — одне з найбільших суден компанії, здатне перевозити понад 4 100 пасажирів і 1 700 членів екіпажу. Сам лайнер не зазнав видимих пошкоджень, проте з метою безпеки Norwegian Cruise Line призупинила висадку і посадку пасажирів до поліпшення погодних умов.

Старший метеоролог компанії AccuWeather, Тайлер Ройс, повідомив, що в регіоні спостерігалися пориви вітру зі сходу-північного сходу швидкістю до 45 миль на годину (приблизно 72 км/год). Він зазначив, що такі погодні явища в травні рідкісні, оскільки характерні скоріше для зимового сезону.

Компанія запевнила, що всі заходи було вжито оперативно.

"Під час вимушеної перерви екіпаж підтримував зв'язок із гостями та надавав допомогу. Безпека пасажирів і команди завжди залишається для нас пріоритетом", — сказав представник.

Видання зазначає, що цей випадок не єдиний за останній час. У лютому 2024 року судно Carnival Magic зіткнулося з пірсом на Ямайці під час шторму. Ще раніше, у січні, лайнери MSC Sinfonia і Norwegian Prima також зірвалися з кріплень через сильний вітер.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік показав який номер на круїзному лайнері коштує $4000 за ніч. На судні Utopia of the Seas є люксова каюта з великим балконом, особистим дворецьким і вітальнею з панорамним видом. Але багатьом в інтернеті здалося, що ціна в 24 000 доларів за тиждень є занадто високою.

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