Новая беда: после 11 ограблений подряд в доме женщины поселились "четвероногие гости" (фото)

В американском штате Калифорния загородный дом женщины стал "проклятым местом": после серии ограблений, откуда неизвестные вынесли почти все ее вещи, вскоре в нем появились новые гости. Ими оказались местные медведи, которые быстро поселились в доме несчастной владелицы.

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Правоохранители американского штата Калифорния сообщили, что загородный дом одной из жительниц города Магалия был неоднократно ограблен преступниками. Однако затем еще больший ущерб нанесли местные косолапые, которые буквально "доломали" оставшуюся мебель и предметы в злосчастном доме, сообщает AP.

Журналисты пишут, что прокуроры округа Бьют выдвинули обвинения 11 подозреваемым, которые были причастны к серии взломов и краж из дома 64-летней местной женщины. Сама серия ограблений началась в апреле 2024 года. Тогда владелица дома впервые заявила о пропаже ряда ценных вещей из своего загородного дома вблизи города Магалия, однако в течение следующего года неизвестные обокрали дом женщины 11 раз подряд.

Здание суда в округе Бьютт (фото: Google maps)

Однако после серии незаконных проникновений пришла другая беда — после того, как дом был практически полностью разграблен, в него пробрались медведи. Животные быстро облюбовали этот дом и нанесли еще больший ущерб для дома.

"Прокуроры сообщают, что дом женщины в отдаленном районе северной Калифорнии был настолько поврежден в результате серии ограблений, что туда смогли проникнуть медведи, вызвав еще большие разрушения и усилив ее финансовые потери", — сообщают журналисты.

По данным Los Angeles Times, пятеро из 11 подозреваемых уже находятся в окружной тюрьме, всем инкриминируют преступное проникновение с целью кражи. Остальные внесли залог или были отпущены под обязательство явиться в суд. Десять подозреваемых являются местными жителями, еще один — из соседнего города Передайз в этом же калифорнийском округе.

Ранее сообщалось, что четвероногие залезли в бассейн женщины возле двора ее дома. Автор сняла это на видео и опубликовала в TikTok, вызвав неоднозначную реакцию у аудитории.

Впоследствии стало известно, как медведь "закрыл" аэропорт в Японии. Тот пробрался на взлетно-посадочную полосу в японском аэропорту Ямагата. Рейсы в Токио, Осаку и Саппоро вынужденно перенесли.