Нова біда: після 11 пограбувань поспіль у будинку жінки поселилися "чотирилапі гості" (фото)

В американському штаті Каліфорнія заміський будинок жінки став "проклятим місцем": після серії пограбувань, звідки невідомі винесли майже всі її речі, скоро в ньому з'явилися нові гості. Ними виявилися місцеві ведмеді, які швидко поселилися в дому нещасної власниці.

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Правоохоронці американського штату Каліфорнія повідомили, що заміський будинок однієї з мешканок міста Магалія був неодноразово пограбований злочинцями. Однак потім ще більшої шкоди завдали місцеві клишоногі, які буквально "доламали" решту меблів і предметів у злощасному будинку, повідомляє AP.

Журналісти пишуть, що прокурори округу Б'ют висунули звинувачення 11 підозрюваним, які були причетні до серії зламів і крадіжок з будинку 64-річної місцевої жінки. Cама серія пограбувань почалася у квітні 2024 року. Тоді власниця дому вперше заявила про зникнення низки цінних речей зі свого заміського будинку поблизу міста Магалія, однак протягом наступного року невідомі обкрали дім жінки 11 разів поспіль.

Будівля суду в окрузі Б'ютт (фото: Google maps)

Однак після серії незаконних проникнень прийшла інша біда — після того, як будинок було практично повністю розграбовано, в нього пробралися ведмеді. Тварини швидко облюбували цей дім і завдали ще більшої шкоди для будинку.

"Прокурори повідомляють, що будинок жінки у віддаленому районі північної Каліфорнії був настільки пошкоджений унаслідок серії пограбувань, що туди змогли проникнути ведмеді, спричинивши ще більші руйнування та посиливши її фінансові втрати", — повідомляють журналісти.

За даними Los Angeles Times, п’ятеро з 11 підозрюваних уже перебувають в окружній в’язниці, усім інкримінують злочинне проникнення з метою крадіжки. Інші внесли заставу або були відпущені під зобов’язання з’явитися до суду. Десятеро підозрюваних є місцевими мешканцями, ще один — із сусіднього міста Передайз у цьому ж каліфорнійському окрузі.

Раніше повідомлялося, що чотирилапі залізли у басейн жінки біля подвір'я її дому. Авторка зняла це на відео й опублікувала в TikTok, викликавши неоднозначну реакцію в аудиторії.

Згодом стало відомо, як ведмідь "закрив" аеропорт у Японії. Той пробрався на злітно-посадкову смугу в японському аеропорту Ямагата. Рейси в Токіо, Осаку і Саппоро вимушено перенесли.