Многодетная мама "сломала" систему посадки пассажиров в самолете: в сети возмутились таким действиям

Жительница США решили "обхитрить" систему онлайн-посадки, чтобы разместить всю семью на свободных местах в салоне самолета. Действия женщины назвали "хитрыми", однако многие выразили недовольство в соцсетях.

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Одна многодетная женщина придумала интересный способ "обойти" систему бронирования и посадки мест в самолете, чтобы вся ее большая семья смогла удобно и вместе расположиться в салоне самолета. В сети вспыхнула дискуссия о "хитрости" и "креативности" пассажирки, и далеко не все поддержали ее действия, сообщает Fox News.

Один из пассажиров, который летел самолетом с этой многодетной семьей, был свидетелем этой истории и пересказал ее пользователям в Reddit. По его словам, он сидел на месте 10C, а перед ним был свободный ряд сидений, и вот он замечает женщину с четырьмя детьми.

"Они проходят и занимают места 9A, C, D и F. И тут их мама говорит им: "Еще не раздевайтесь, ждем", — пересказывает слова женщины рассказчик.

Затем мужчина обратил внимание на то, что женщина держала в руках смартфон и постоянно смотрела в приложение по бронированию мест на этот рейс. Сначала он подумал, что женщина обновляла приложение для работы, но потом он понял — она отслеживала, не был ли занят ряд 9 будущими пассажирами.

По словам постера, мама постоянно обновляла схему посадки в приложении. Сперва казалось, что семье предложили апгрейд — но на самом деле они ждали, пока никто не забронирует весь ряд.

"Они буквально как ястребы смотрели на план посадки самолета. Видимо, они надеялись, что сиденья не будут забронированы, а потому ждали закрытия дверей, чтобы "захватить" весь свободный ряд", — написал пассажир.

Далее, когда посадка уже завершилась, двери закрылись, а самолет вышел на рулежную дорожку, вся семья разделась и заняла все свободные места в ряду номер девять.

"Мы выехали на рулевую дорожку, и они все уже сидели в том ряду! Молодец, мамочка", — добавил автор поста.

Реакция пользователей

В комментариях к посту мужчины в Reddit, юзеры разделились на две категории — одни поддержали креативность женщины, тогда как другие выступили категорически против таких действий женщины. Больше всего пользователи отметили следующие сообщения:

"Вообще-то, люди должны сидеть на местах, за которые заплатили";

"Интересно — а куда смотрели стюардессы? Или им было все равно?";

"В целом система мест бывает неточной. Но у меня вызвало подозрения то, что мама не позволила детям раздеваться и что она тирчала в приложении";

"Вам стоит использовать их стратегию, приятель. Конечно, она подлая, но вау! — работает же";

"А что бы Вы сделали ради своей семьи?".

Ранее сообщалось, что самое странное видели пассажиры в самолетах. Многие путешественники рассказали о странностях, с которыми сталкивались во время полета.

Впоследствии стало известно, парень и девушка полетели в отпуск, однако попали в другое место. Британцы собиралась провести отпуск в ОАЭ, но из-за неожиданных событий в мире маршрут их путешествия резко изменился.