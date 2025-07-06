Багатодітна мама "зламала" систему посадки пасажирів у літаку: в мережі обурилися таким діям

Мешканка США вирішили "обхитрити" систему онлайн-посадки, аби розмістити всю родину на вільних місцях в салоні літака. Дії жінки назвали "хитрими", однак багато хто висловив незадоволення у соцмережах.

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Одна багатодітна жінка придумала цікавий спосіб "обійти" систему бронювання та посадки місць у літаку, аби вся її велика родина змогла зручно та разом розташуватися в салоні літака. У мережі спалахнула дискусія про "хитрість" та "креативність" пасажирки, та далеко не всі підтримали її дії, повідомляє Fox News.

Один з пасажирів, який летів літаком з цією багатодітною родиною, був свідком цієї історії та переповів її користувачам у Reddit. За його словами, він сидів на місці 10C, а перед ним був вільний ряд сидінь, і ось він помічає жінку з чотирма дітьми.

"Вони проходять та займають місця 9A, C, D і F. І тут їх мама каже їм: "Ще не роздягайтеся, чекаємо", — переповідає слова жінки оповідач.

Потім чоловік звернув увагу на те, що жінка тримала в руках смартфон і постійно дивилася в додаток з бронювання місць на цей рейс. Спочатку він подумав, що жінка оновлювала застосунок для роботи, але потім він уторопав — вона відслідковувала, чи не був зайнятий ряд 9 майбутніми пасажирами.

За словами постера, мама постійно оновлювала схему посадки у додатку. Спершу здавалося, що сім’ї запропонували апгрейд — але насправді вони чекали, поки ніхто не забронює весь ряд.

"Вони буквально як яструби дивилися на план посадки літака. Певне, вони сподівалися, що сидіння не будуть заброньовані, а тому чекали закриття дверей, щоб "захопити" весь вільний ряд", — написав пасажир.

Далі, коли посадка вже завершилася, двері зачинилися, а літак вийшов на рульову доріжку, вся сім'я роздягнулася та зайняла всі вільні місця у ряді номер дев'ять.

"Ми виїхали на рульову доріжку, і вони всі вже сиділи в тому ряді! Молодець, мамо", — додав автор посту.

Реакція користувачів

У коментарях до посту чоловіка в Reddit, юзери розділилися на дві категорії — одні підтримали креативність жінки, тоді як інші виступили категорично проти таких дій жінки. Найбільше користувачі відзначили наступні дописи:

"Взагалі-то, люди мають сидіти на місцях, за які заплатили";

"Цікаво — а куди дивилися стюардеси? Чи їм було все одно?";

"Загалом система місць буває неточною. Але у мене викликало підозри те, що мама не дозволила дітям роздягатися і що вона тирчала у додатку";

"Вам варто використати їхню стратегію, друже. Звісно, вона підла, але вау! — працює ж";

"А що б Ви зробили заради своєї родини?".

Раніше повідомлялося, що найдивніше бачили пасажири в літаках. Багато подорожувальників розповіли про дивацтва, з якими стикалися під час польоту.

Згодом стало відомо, хлопець та дівчина полетіли у відпустку, однак потрапили в інше місце. Британці збиралася провести відпустку в ОАЕ, але через несподівані події у світі маршрут їхньої подорожі різко змінився.