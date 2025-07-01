Туристка объехала полмира бесплатно: как ей это удалось (фото)

26-летняя Кортни Аллан из Канады объехала полмира автостопом, потратив всего 15 фунтов стерлингов (864 гривны) на транспорт. Девушка советует путешественникам полагаться на интуицию.

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Жительница Канады выбрала путь приключений, решив путешествовать автостопом. Об этом пишет Lad Bible.

26-летняя канадка Кортни Аллан доказала, что для настоящего путешествия не нужны миллионы, достаточно только рюкзака, решимости и большого пальца. Автостопом по Великобритании и до дорог Монголии и России девушка преодолела более 5000 миль (примерно 8 тысяч км) абсолютно бесплатно, продолжая свое грандиозное кругосветное путешествие.

Ее путь начался с импульсивной поездки в Великобританию в 2023 году. Но, узнав цены на транспорт, Кортни выбрала путь приключений, решив путешествовать автостопом. Свою первую попутку она поймала в Бате (Англия), это была добродушная женщина из Уэльса, которая даже пыталась ей дать денег. Таких моментов, по словам Кортни, в Великобритании было немало.

Канадка начала путешествовать автостопом в конце 2023 года Фото: Real Life

Далее были Европа, Марокко, и затем настоящий вызов: 16 стран Африки и 400 поездок автостопом, все за 15 фунтов стерлингов (864 гривны). Канадка доехала до Кейптауна, не потратив почти ничего.

Но на этом девушка не остановилась. Новой целью стало добраться обратно в Южную Африку из Китая. Пройдя уже 5000 миль (примерно 8 тысяч км) через Китай, Монголию и Россию, сейчас она продолжает двигаться на юг.

Кортни уверена: автостоп — это не просто транспорт, а способ настоящего взаимодействия с людьми и культурой.

"Вы не в пузыре туриста. Вы видите настоящую жизнь", — говорит она.

Кортни объездила 16 стран Африки, потратив на транспорт всего 15 фунтов стерлингов Фото: Real Life

Среди самых запоминающихся моментов Кортни называет путешествие на поезде по пустыне в Мавритании — суровое, но по-настоящему незабываемое приключение. Также она отметила спонтанную поездку в лифте с незнакомкой в Гвинее, которая неожиданно превратилась в дружеское знакомство. Особую теплоту у нее вызывает Ирландия, где автостоп оказался особенно легким.

"Там все происходило очень быстро, и чаще всего меня подвозили добрые пожилые женщины", — вспоминает она с улыбкой.

Несмотря на один случай, когда она почувствовала себя небезопасно, Кортни считает, что мир в целом добр. Канадка советует путешественникам полагаться на интуицию.

"Первые три секунды многое говорят. Мир не так опасен, как думают", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что пилот крупной авиакомпании удивил своей зарплатой. Гарретт Рэй из США поделился подробностями о зарплате и объяснил, как маршруты влияют на итоговый доход.

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