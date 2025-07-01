Туристка об'їхала півсвіту безкоштовно: як їй це вдалося (фото)

26-річна Кортні Аллан з Канади об'їхала півсвіту автостопом, витративши всього 15 фунтів стерлінгів (864 гривні) на транспорт. Дівчина радить мандрівникам покладатися на інтуїцію.

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Мешканка Канади обрала шлях пригод, вирішивши подорожувати автостопом. Про це пише Lad Bible.

26-річна канадка Кортні Аллан довела, що для справжньої подорожі не потрібні мільйони, достатньо лише наплічника, рішучості та великого пальця. Автостопом по Великій Британії і аж до доріг Монголії та Росії дівчина подолала понад 5000 миль (приблизно 8 тисяч км) абсолютно безплатно, продовжуючи свою грандіозну навколосвітню подорож.

Її шлях почався з імпульсивної поїздки до Великої Британії у 2023 році. Але, дізнавшись ціни на транспорт, Кортні обрала шлях пригод, вирішивши подорожувати автостопом. Свою першу попутку вона зловила в Баті (Англія), це була добродушна жінка з Уельсу, яка навіть намагалася їй дати грошей. Таких моментів, за словами Кортні, у Великій Британії було чимало.

Канадка почала подорожувати автостопом наприкінці 2023 року Фото: Real Life

Далі були Європа, Марокко, і потім справжній виклик: 16 країн Африки й 400 поїздок автостопом, усе за 15 фунтів стерлінгів (864 гривні). Канадка доїхала до Кейптауна, не витративши майже нічого.

Але на цьому дівчина не зупинилася. Новою метою стало дістатися назад до Південної Африки з Китаю. Пройшовши вже 5000 миль (приблизно 8 тисяч км) через Китай, Монголію та Росію, зараз вона продовжує рухатися на південь.

Кортні впевнена: автостоп — це не просто транспорт, а спосіб справжньої взаємодії з людьми і культурою.

"Ви не в міхурі туриста. Ви бачите справжнє життя", — каже вона.

Кортні об'їздила 16 країн Африки, витративши на транспорт лише 15 фунтів стерлінгів Фото: Real Life

Серед моментів, що найбільше запам'ятовуються, Кортні називає подорож на поїзді пустелею в Мавританії — сувору, але по-справжньому незабутню пригоду. Також вона відзначила спонтанну поїздку в ліфті з незнайомкою у Гвінеї, яка несподівано перетворилася на дружнє знайомство. Особливу теплоту в неї викликає Ірландія, де автостоп виявився особливо легким.

"Там усе відбувалося дуже швидко, і найчастіше мене підвозили добрі літні жінки", — згадує вона з усмішкою.

Попри один випадок, коли вона відчула себе небезпечно, Кортні вважає, що світ загалом добрий. Канадка радить мандрівникам покладатися на інтуїцію.

"Перші три секунди багато говорять. Світ не такий небезпечний, як думають", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот великої авіакомпанії здивував своєю зарплатою. Гарретт Рей зі США поділився подробицями про зарплату і пояснив, як маршрути впливають на підсумковий дохід.

Також стало відомо, що жінці довічно заборонили відвідування майбутніх круїзів. Причиною стало відео, де американка Кортні Мерлі нібито проносить алкоголь на борт корабля. Пізніше дівчина зізналася, що зняла ролик заради лайків.