Неуемная жадность: невесту раскритиковали в сети из-за ее поступка перед торжеством

Одна будущая невеста решила устроить роскошную свадьбу, пытаясь собрать огромную сумму на торжественное событие. Однако через два месяца она решила взять с гостей дополнительные деньги — этот поступок вызвал удивление и жесткую критику со стороны интернет-пользователей.

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Одна невеста решила провести дорогую свадьбу, собрав большое количество денег благодаря краудфандингу и выплатам от гостей. Однако одна из приглашенных рассказала, что женщина теперь требует от гостей заплатить еще $500 с каждого человека за "расходы". Этот поступок шокировал гостей и пользователей социальных сетей, которые беспощадно раскритиковали женщину, говорится в заметке на форуме Reddit.

Одна из гостей рассказывает, что ее пригласили на настоящую "абсурдную" свадьбу, где невеста выставила им солидный взнос за присутствие, но и создала страницу на GoFundMe с просьбой о подарке.

"Невеста арендует большой особняк на пять дней для свадьбы на выезде. Нам сказали, что жилье уже оплачено, и что нам нужно только забронировать билеты/транспорт", — рассказывает героиня истории.

За два месяца до события, женщина узнала, что теперь каждый из гостей должен заплатить по $500 (почти 21 тыс. грн) за проживание. Приглашенная решила проверить, входит ли новая сумма в стоимость проживания, и увиденное ее откровенно шокировало.

"Я проверила сайт. В стоимость аренды входит доступ ко всей территории, и если умножить количество приглашенных, о котором мне известно, на $500 — получается, что она зарабатывает больше, чем сама аренда стоит", — указывает женщина.

Она убеждена, что невеста "бесстыдно наживается на добрых пожеланиях гостей". Кроме того, приглашенная гостья узнала, что невесты призывают дарить им деньги на вечеринку уже после церемонии, что еще больше вызывает вопросы о непомерной жадности пары.

Реакция соцсетей

Ошеломленные пользователи форума выразили свое возмущение такой ситуации, а многие советуют анонимной авторке не идти на эту свадьбу "с коммерческим подтекстом". Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Эта бесстыжая парочка действительно возглавляет список самых дерзких свадеб. Но они не одни такие";

"Скажите ей, что у вас аллергия на невест, которые зарабатывают на своих свадьбах";

"Если бы это была просто оплата за жилье, вы бы платили отелю напрямую. Но она буквально организовывает свадьбу по собственным стандартам, а платить за нее заставляет гостей. Это подло, неадекватно и дешево";

"Я бы никогда не пошел, если бы мне пришлось "платить за вход" на свадьбу";

"Честно говоря, это какая-то психопатия. Просто какая-то невероятная и неуемная жадность".

Ранее стало известно, как женщина отменила свадьбу из-за поступка жениха. Оказалось, что все пять лет перед торжеством мужчина скрывал от нее правду о себе.

Впоследствии сообщалось, что жених унизил невесту у всех на глазах. В соцсетях обсуждают неудобную свадебную речь, в которой жених признался, что не испытывает физического влечения к своей жене.