Невгамовна жадібність: наречену розкритикували в мережі через її вчинок перед урочистостями

Одна майбутня наречена вирішила влаштувати розкішне весілля, намагаючись зібрати величезну суму на урочисту подію. Однак за два місяці вона вирішила взяти з гостей додаткові гроші — цей вчинок викликав здивування та жорстку критику зі сторони інтернет-користувачів.

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Одна наречена вирішила провести дороге весілля, зібравши велику кількість грошей завдяки краудфандингу та виплатам від гостей. Однак одна із запрошених розповіла, що жінка тепер вимагає від гостей заплатити ще $500 з кожної особи за "витрати". Цей вчинок шокував гостей і користувачів соціальних мереж, які нещадно розкритикували жінку, йдеться у дописі на форумі Reddit.

Одна з гостей розповідає, що її запросили на справжнє "абсурдне" весілля, де наречена виставила їм солідний внесок за присутність, а й створила сторінку на GoFundMe з проханням про подарунок.

"Наречена орендує великий маєток на п’ять днів для весілля на виїзді. Нам сказали, що житло вже оплачено, і що нам потрібно лише забронювати квитки/транспорт", — розповідає героїня історії.

За два місяці до події, жінка дізналася, що тепер кожен з гостей має заплатити по $500 (майже 21 тис. грн) за проживання. Запрошена вирішила перевірити, чи входить нова сума у вартість проживання, і побачене її відверто шокувало.

"Я перевірила сайт. У вартість оренди входить доступ до всієї території, і якщо помножити кількість запрошених, про яку мені відомо, на $500 — виходить, що вона заробляє більше, ніж сама оренда коштує", — вказує жінка.

Вона переконана, що наречена "безсоромно наживається на добрих побажаннях гостей". Крім того, запрошена гостя дізналася, що наречені закликають дарувати їм гроші на вечірку вже після церемонії, що ще більше викликає питання про непомірну жадібність пари.

Реакція соцмереж

Приголомшені користувачі форуму висловили своє обурення такій ситуації, а багато хто радить анонімній авторці не йти на це весілля "з комерційним підтекстом". Найбільше дописувачі вподобали наступні репліки:

"Ця безсоромна парочка дійсно очолює список найзухваліших весіль. Але вони не одні такі";

"Скажіть їй, що у вас алергія на наречених, які заробляють на своїх весіллях";

"Якби це була просто оплата за житло, ви б платили готелю напряму. Але вона буквально організовує весілля за власними стандартами, а платити за нього змушує гостей. Це підло, неадекватно й дешево";

"Я б ніколи не пішов, якби мені довелося "платити за вхід" на весілля";

"Чесно кажучи, це якась психопатія. Просто якась неймовірна та невгамовна жадібність".

Раніше стало відомо, як жінка скасувала весілля через вчинок нареченого. Виявилося, що всі п'ять років перед урочистостями чоловік приховував від неї правду про себе.

Згодом повідомлялося, що наречений принизив наречену у всіх на очах. У соцмережах обговорюють незручну весільну промову, в якій наречений зізнався, що не відчуває фізичного потягу до своєї дружини.