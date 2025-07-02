Собака упала со стула на отдыхе: владелица приняла тяжелое решение (видео)

Королева красоты Мэри Ясол поделилась душераздирающей историей о потере своего любимого пуделя Мистера Паффа, который сопровождал ее в международных поездках, конкурсах и был рядом в самые трудные моменты жизни.

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34-летняя основательница бренда The Chic Beauty & Wellness рассказала о своем любимчике в одном из своих видео в TikTok.

Поездка на Филиппины, куда Ясол отправилась вместе с питомцем, должна была стать счастливым возвращением домой и участием в конкурсе "Мисс Вселенная Филиппины". Для Мистера Паффа это было первым возвращением домой с 2012 года после того, как они переехали в Майами (США). Однако 12 мая, в День матери, произошло трагическое: пес случайно упал со стула, получив тяжелую травму позвоночника, которая привела к параличу.

"Он был моим постоянным спутником, особенно в периоды, когда рядом не было никого. Он дал мне силу исцелиться и начать жизнь заново", — рассказала Ясол.

Мистер Пафф был с ней с двухмесячного возраста, и, по словам модели, обладал "обаянием, преданностью и защитным инстинктом". Он сопровождал ее повсюду, вызывал улыбки у незнакомцев и был единственным утешением в первые годы жизни в США.

Пес сопровождал модель повсюду, вызывал улыбки у незнакомцев и был единственным утешением в первые годы жизни в США Фото: newsweek

После несчастного случая пара вернулась в Майами, где Ясол пыталась вылечить любимца с помощью терапии и собственного целительного опыта. Несмотря на временные улучшения, здоровье собаки ухудшалось.

"Он был готов бороться, но его тело больше не могло", — призналась она.

Приняв тяжелое, но, по ее словам, необходимое решение, Ясол устроила процедуру эвтаназии на дому.

История нашла отклик в TikTok, где Ясол опубликовала видео с кадрами спящего в самолете пса. Ролик стал вирусным и набрал более 44,4 млн просмотров.

"Плачу, как будто знала его. Он был настоящим ангелом", "Такой маленький, но такой большой смысл в жизни. Держись, Мэри", "Это разбивает сердце. Спасибо, что дали ему такую прекрасную жизнь", — писали пользователи TikTok.

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