Собака впав зі стільця на відпочинку: власниця прийняла важке рішення (відео)

Королева краси Мері Ясол поділилася несамовитою історією про втрату свого улюбленого пуделя Містера Паффа, який супроводжував її в міжнародних поїздках, конкурсах і був поруч у найважчі моменти життя.

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34-річна засновниця бренду The Chic Beauty & Wellness розповіла про свого улюбленця в одному зі своїх відео в TikTok.

Поїздка на Філіппіни, куди Ясол вирушила разом із улюбленцем, мала стати щасливим поверненням додому та участю в конкурсі "Міс Всесвіт Філіппіни". Для Містера Паффа це було першим поверненням додому з 2012 року після того, як вони переїхали до Маямі (США). Однак 12 травня, у День матері, сталося трагічне: пес випадково впав зі стільця, діставши важку травму хребта, яка призвела до паралічу.

"Він був моїм постійним супутником, особливо в періоди, коли поруч не було нікого. Він дав мені силу зцілитися і почати життя заново", — розповіла Ясол.

Містер Пафф був з нею з двомісячного віку, і, за словами моделі, мав "чарівність, відданість і захисний інстинкт". Він супроводжував її всюди, викликав посмішки у незнайомців і був єдиною розрадою в перші роки життя в США.

Пес супроводжував модель усюди, викликав посмішки у незнайомців і був єдиною розрадою в перші роки життя в США Фото: newsweek

Після нещасного випадку пара повернулася до Маямі, де Ясол намагалася вилікувати улюбленця за допомогою терапії та власного цілющого досвіду. Попри тимчасові поліпшення, здоров'я собаки погіршувалося.

"Він був готовий боротися, але його тіло більше не могло", — зізналася вона.

Прийнявши важке, але, за її словами, необхідне рішення, Ясол влаштувала процедуру евтаназії вдома.

Історія знайшла відгук у TikTok, де Ясол опублікувала відео з кадрами сплячого в літаку пса. Ролик став вірусним і набрав понад 44,4 млн переглядів.

"Плачу, ніби знала його. Він був справжнім ангелом", "Такий маленький, але такий великий сенс у житті. Тримайся, Мері", "Це розбиває серце. Спасибі, що дали йому таке прекрасне життя", — писали користувачі TikTok.

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