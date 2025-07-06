Семья выиграла длительный суд у туроператора: причиной иска стало "отсутствие снега" (фото)

Британские супруги О'Нил планировали поехать в отпуск в Лапландию на четыре дня, однако не смогли застать "достаточного количества" снега для развлечений и отдыха. Сначала туроператор компенсировал половину стоимости поездки, однако пара подала в суд и выиграла дело.

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Семья из Британии Уэйн и Лиза О'Нил выиграли дело в суде против туристического оператора TUI из-за отсутствия условий для отдыха в Лапландии. Сначала компания вернула половину стоимости поездки, однако из-за иска туроператор выплатил всю стоимость поездки семьи на четыре дня, сообщает BBC.

Женщина рассказывает, что супруги потратили свои сбережения на поездку в Лапландию для их сына 8-летнего сына Финна. За несколько дней до вылета они обратились к оператору TUI с опасениями из-за прогноза дождя, но их заверили, что на курорте есть снег и что в случае самостоятельного отказа от путешествия они потеряют все деньги.

Супруги О'Нил и их сын Финн Фото: Lisa O'Neil

По прибытии их встретил "волшебный" зимний пейзаж, но ночной ливень растопил весь снег. Как они и боялись, все снежные активности были отменены, и семье пришлось самостоятельно искать и оплачивать альтернативы. Когда они впервые обратились с жалобой в TUI, им предложили вернуть только 50% суммы, но они отказались и подали иск в суд.

"Мы были просто в восторге. Все это время ты думаешь: правильно ли поступил, стоило ли тратить столько сил на борьбу. Но когда знаешь, что ты прав, а тебя просто ставят перед фактом большая компания, то этот результат подтвердил, что все наши усилия были не зря", — сообщила женщина.

Ассоциация туристических компаний ABTA, которая помогает урегулировать споры, передала дело независимому суду, который принял решение в пользу семьи О'Нил. В документе также отмечалось, что компания TUI не придерживалась собственной политики "нет снега — не едете", и что семья не поехала бы, если бы им позволили отменить или перенести тур.

Ранее стало известно, что туриста посадили из-за негативного отзыва об отеле. Мужчина оставил отзыв с одной звездой об отеле, пожаловавшись на недружелюбный персонал.

Впоследствии сообщалось, как мужчина требует $1 млн из-за ошибки во время приготовления гамбургера. Он утверждает, что испытал серьезную аллергическую реакцию после того, как в его бургере оказался лук, несмотря на просьбу изъять его из заказа.