Сім'я виграла тривалий суд у туроператора: причиною позову стала "відсутність снігу" (фото)

Британське подружжя О'Нілів планувало поїхати у відпустку до Лапландії на чотири дні, однак не змогло застати "достатньої кількості" снігу для розваг і відпочинку. Спочатку туроператор компенсував половину вартості поїздки, однак пара подала до суду та виграла справу.

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Сім'я з Британії Вейн і Ліза О'Ніл виграли справу в суді проти туристичного оператора TUI через відсутність умов для відпочинку у Лапландії. Спочатку компанія повернула половину вартості поїздки, однак через позов туроператор виплатив усю вартість поїздки сім'ї на чотири дні, повідомляє BBC.

Жінка розповідає, що подружжя витратило свої заощадження на поїздку до Лапландії для їхнього сина 8-річного сина Фінна. За кілька днів до вильоту вони звернулися до оператора TUI з побоюваннями через прогноз дощу, але їм запевнили, що на курорті є сніг і що в разі самостійної відмови від подорожі вони втратять усі гроші.

Подружжя О'Нілів і їхній син Фінн Фото: Lisa O'Neil

По прибутті їх зустрів "чарівний" зимовий пейзаж, але нічна злива розтопила весь сніг. Як вони й боялися, всі снігові активності були скасовані, і родині довелося самостійно шукати й оплачувати альтернативи. Коли вони вперше звернулися зі скаргою до TUI, їм запропонували повернути лише 50% суми, але вони відмовились та подали позов до суду.

"Ми були просто у захваті. Увесь цей час ти думаєш: чи правильно вчинив, чи варто було витрачати стільки сил на боротьбу. Але коли знаєш, що ти маєш рацію, а тебе просто ставлять перед фактом велика компанія, то цей результат підтвердив, що всі наші зусилля були не даремними", — повідомила жінка.

Асоціація туристичних компаній ABTA, яка допомагає врегульовувати спори, передала справу незалежному суду, який ухвалив рішення на користь родини О’Ніл. У документі також зазначалося, що компанія TUI не дотрималася власної політики "немає снігу — не їдете", і що родина не поїхала б, якби їм дозволили скасувати чи перенести тур.

Раніше стало відомо, що туриста ув'язнили через негативний відгук про готель. Чоловік залишив відгук з однією зіркою про готель, поскаржившись на недружній персонал.

Згодом повідомлялося, як чоловік вимагає $1 млн через помилку під час приготування гамбургера. Він стверджує, що зазнав серйозної алергічної реакції після того, як у його бургері опинилася цибуля, попри прохання вилучити її із замовлення.