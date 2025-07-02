Школьница приехала на свой выпускной в гробу: мама объяснила мотивы поступка дочери (фото, видео)

16-летняя британка постоянно подвергалась буллингу в школе от своих одноклассниц и рассказала родителям об этом случае. Родители вместе с дочерью придумали неожиданный способ проучить наглецов.

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Идея такого появления принадлежит самой девушке Лилли-Лу и ее родителям Джейсону и Донни-Мари, которые решили помочь дочери эффектно прибыть на выпускной. Ролик быстро стал вирусным в Instagram.

Сейчас видео имеет 789 тыс. просмотров, около 6000 лайков и множество комментариев. Родители наняли грузовик, который украсили черными тканями, скелетом и траурными цветами, а также арендовали черный гроб. На видео видно, как отец дочери идет впереди авто в роли гробовщика, одетый в цилиндр, пальто и с палкой.

Впоследствии, когда машина достигает школы, он вместе с другими людьми вытаскивают гроб и открывают его, откуда выходит невероятно красивая одетая Лилли-Лу в черном и красном платье с впечатляющей прической.

"Я считаю, что она невероятная, что решилась на такое. Она сделала это из-за девушек, которые издевались над ней в школе. Когда в начале учебного года я была очень больна и почти умерла, эти девушки сказали ей, что лучше бы это была она, а не я", — рассказывает о мотивации поступка дочери ее мама Донна-Мари.

Лилли-Лу перед приездом на выпускной (фото: instagram.com/dmsaunders1 Лилли-Лу выходит из гроба возле своей школы ( (фото: instagram.com/dmsaunders1

Женщина отмечает, что ее дочь сделала это, чтобы доказать, что слова ее обидчиц "ничего не значат". Дополнительным фактором в пользу такого эпического появления в школе она назвала тот факт, что некоторые ученики заложились, что она не решится на это",

Госпожа Сондерс добавляет, что эпическое появление ее ребенка заставило многих присутствующих остаться в ступоре. Сама женщина отмечает, что все присутствующие "были в щеке" от увиденного, но довольна тем, что Лилли-Лу смогла воплотить свой замысел.

Реакция соцсетей

В комментариях к обнародованному видео, пользователи выразили восхищение идеей Лилли-Лу и отметили ее наряд. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Она выглядит просто великолепно";

"Я в восторге, и она таки сделала этот выход";

"Интересно — а что там те, кто были с ней? Где они?";

"Надеюсь, что все, чем ты будешь заниматься после школы, принесет тебе столько же радости";

"Эпический способ проучить обидчиц. Молодчина, девочка, так держать!".

Ранее девушка показала, как сэкономить и создать настоящий шедевр на выпускной. 17-летняя Джариату Джа из Вирджинии решила создать наряд собственными руками и удивила поклонников тем, что получилось.

Впоследствии сообщалось о том, сколько стоит выпускной-2025 в Украине. Больше всего придется заплатить за платье, а в значительные расходы входят банкет в ресторане, услуги фотографа, визажиста и парикмахера.