Школярка приїхала на свій випускний у труні: мама пояснила мотиви вчинку доньки (фото, відео)

16-річна британка постійно зазнавала булінгу в школі від своїх однокласниць та розповіла батькам про цей випадок. Батьки разом з донькою придумали неочікуваний спосіб провчити нахабок.

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Ідея такої появи належить самій дівчині Ліллі-Лу та її батькам Джейсону та Донні-Марі, які вирішили допомогти доньці ефектно прибути на випускний. Ролик швидко став у вірусним в Instagram.

Наразі відео має 789 тис. переглядів, близько 6000 лайків і безліч коментарів. Вони найняли вантажівку, яку оздобили чорними тканинами, скелетом і траурними квітами, а також орендували чорну труну. На відео видно, як батько доньки йде попереду авто в ролі трунаря, одягнений в циліндр, пальто та з палицею.

Згодом, коли машина досягає школи, він разом з іншими людьми витягують труну та відкривають її, звідки виходить неймовірно красива вдягнена Ліллі-Лу в чорній і червоній сукні з вражаючою зачіскою.

"Я вважаю, що вона неймовірна, що зважилася на таке. Вона зробила це через дівчат, які знущалися з неї у школі. Коли на початку навчального року я була дуже хворою й майже померла, ці дівчата сказали їй, що краще б це була вона, а не я", — розповідає про мотивацію вчинку доньки її мама Донна-Марі.

Ліллі-Лу перед приїздом на випускний (фото: instagram.com/dmsaunders1 Ліллі-Лу виходить з труни біля своєї школи ( (фото: instagram.com/dmsaunders1

Жінка відзначає, що її донька зробила це, щоб довести, що слова її кривдниць "нічого не значать". Додатковим фактором на користь такої епічної появи у школі вона назвала той факт, що деякі учні заклалися, що вона не наважиться на це",

Пані Сондерс додає, що епічна поява її дитини змусила багатьох присутніх залишитися в ступорі. Сама жінка відзначає, що всі присутні "були в щоці" від побаченого, але втішена тим, що Ліллі-Лу змогла втілити свій задум.

Реакція соцмереж

У коментарях до оприлюдненого відео, юзери висловили захоплення ідеї Ліллі-Лу та відзначили її вбрання. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Вона виглядає просто чудово";

"Я захваті, і вона таки зробила цей вихід";

"Цікаво — а що там ті, хто булили її? Де вони?";

"Сподіваюся, що все, чим ти займатимешся після школи, принесе тобі стільки ж радості";

"Епічний спосіб провчити кривдниць. Молодчина, дівчинко, так тримати!".

Раніше дівчина показала, як заощадити і створити справжній шедевр на випускний. 17-річна Джаріату Джа з Вірджинії вирішила створити вбрання власними руками і здивувала шанувальників тим, що вийшло.

Згодом повідомлялося про те, скільки коштує випускний-2025 в Україні. Найбільше доведеться заплатити за сукню, а до значних витрат входять бенкет у ресторані, послуги фотографа, візажиста та перукаря.