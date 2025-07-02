"Впервые осознал": хаски после просмотра ТВ понял, что должен работать (видео)

Хозяйка из Нью-Йорка (США) сняла забавный момент, когда ее хаски понял, что другие собаки работают, а он просто отдыхает на диване.

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Смешной и трогательный момент, когда сибирский хаски по кличке Атлас впервые осознал, насколько легкой и комфортной является его жизнь, стал вирусным хитом в TikTok. Видео, опубликованное хозяйкой пса Джессикой Иларди из Нью-Йорка (США), собрало более 2,9 миллиона просмотров всего за несколько дней.

В ролике видно, как Атлас уютно устроился на диване после прогулки, когда его внимание привлек фильм "Белый как снег" — история о хаски, вынужденных выживать в суровой Антарктике. Во время сцены, где собаки мчатся по снегу, Атлас смотрит на экран с удивленным выражением морды — будто только что понял, что его сородичи когда-то действительно работали.

"Моя собака впервые осознала, что некоторым хаски приходится работать, чтобы комфортно жить", — шутливо подписала видео Иларди.

Пользователи соцсети отреагировали моментально:

"А потом он смотрит на тебя так, словно говоря, что надеется, что ты не подумаешь делать из этого выводы";

"Устал просто от просмотра";

"Это как смотреть марафон — знаешь, что можно, но не хочешь".

Хозяйка также рассказала, что Атлас — центр их жизни. Пес отличается необыкновенной мимикой и постоянно развлекает своих людей, и этот момент не стал исключением.

"Мы строим все вокруг его комфорта и счастья", — добавила американка.

По данным Американского клуба собаководства, сибирские хаски веками разводились как рабочие ездовые собаки. Однако Атлас, похоже, предпочитает иную судьбу — жизнь на подушках и просмотр фильмов в хорошей компании.

Ранее Фокус сообщал, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.

Также стало известно, что отец играл с сыном и не заметил, кто наблюдал за ними в углу. Трогательная сцена с ребенком и папой приобрела новое значение после того, как в кадре заметили грустного кота. По словам молодой мамы, до рождения сына именно пушистик по кличке Бинкс был их любимчиком.