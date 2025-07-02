"Уперше усвідомив": хаскі після перегляду ТБ зрозумів, що має працювати (відео)

Господиня з Нью-Йорка (США) зняла кумедний момент, коли її хаскі зрозумів, що інші собаки працюють, а він просто відпочиває на дивані.

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Смішний і зворушливий момент, коли сибірський хаскі на прізвисько Атлас уперше усвідомив, наскільки легким і комфортним є його життя, став вірусним хітом у TikTok. Відео, опубліковане господинею пса Джессікою Іларді з Нью-Йорка (США), зібрало понад 2,9 мільйона переглядів лише за кілька днів.

У ролику видно, як Атлас затишно влаштувався на дивані після прогулянки, коли його увагу привернув фільм "Білий, як сніг" — історія про хаскі, які змушені виживати в суворій Антарктиці. Під час сцени, де собаки мчать по снігу, Атлас дивиться на екран зі здивованим виразом морди — ніби тільки-но зрозумів, що його родичі колись справді працювали.

"Моя собака вперше усвідомила, що деяким хаскі доводиться працювати, щоб комфортно жити", — жартівливо підписала відео Іларді.

Користувачі соцмережі відреагували моментально:

"А потім він дивиться на тебе так, немов кажучи, що сподівається, що ти не подумаєш робити з цього висновки";

"Втомився просто від перегляду";

"Це як дивитися марафон — знаєш, що можна, але не хочеш".

Господиня також розповіла, що Атлас — центр їхнього життя. Пес відрізняється незвичайною мімікою і постійно розважає своїх людей, і цей момент не став винятком.

"Ми будуємо все навколо його комфорту і щастя", — додала американка.

За даними Американського клубу собаківництва, сибірські хаскі століттями розводилися як робочі їздові собаки. Однак Атлас, видно, віддає перевагу іншій долі — життю на подушках і перегляду фільмів у хорошій компанії.

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