Бесплатная жизнь: мужчина доказал, что в 21 веке можно выжить без денег (фото)

Марк Бойл из Великобритании выбрал необычный путь. Мужчина решил полностью исключить деньги из своей жизни и выживать с нуля, используя только то, что можно достать бесплатно.

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Когда в 2007 году экономику сотрясали первые предвестники мирового кризиса, британец Марк Бойл решил проверить на себе можно ли прожить без денег. И не просто попробовать, а продержаться так целый год. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Тогда мужчина жил в Бристоле (Англия) и управлял небольшим магазином. Но тревога за экологию, осознание последствий потребления и вдохновение от фильмов о Ганди привели его к неожиданному решению — отказаться от денег. Насовсем.

Марк нашел старый фургон, который ему подарили, и обустроил его на чужой ферме в обмен на помощь. Внутри он установил печь на дровах, компостный туалет и самодельную кухню. Единственной "инвестиций" стала солнечная панель за 360 фунтов (примерно 20 тысяч гривен, чтобы питать ноутбук, лампу и телефон (на который он мог только принимать звонки).

Марк нашел старый фургон, который ему подарили, и обустроил его на чужой ферме в обмен на помощь Фото: Chanel 5

Чтобы выжить, он выращивал еду сам и забирал выброшенные продукты из магазинов и ресторанов. Газеты заменили ему туалетную бумагу, а для чистки зубов он использовал кость каракатицы с фенхелем. Одежду стирал вручную, а в Бристоль ездил на велосипеде — 36 миль (57 км) туда-обратно.

После года такой жизни он не захотел останавливаться. Безденежный эксперимент продлился до 2011 года, и завершился покупкой пары обуви в благотворительном магазине.

Британец описал свои приключения в книге, а на вырученные деньги купил землю в Ирландии Фото: Chanel 5

Позже британец описал свои приключения в книге, а на вырученные деньги купил землю в Ирландии, где построил хижину и открыл бесплатный хостел для гостей. Именно здесь в 2021 году его посетил телеведущий Бен Фогл для съемок документального фильма "Новые жизни в дикой природе".

Марк рассказал, что одиночество и отказ от привычной жизни порой давались непросто. Он даже сделал вазэктомию потому что считал, что не готов растить детей в "таком мире". Некоторые отношения распались из-за его образа жизни, но с соседями он ладит хорошо и отшельником себя не считает.

"Мы живем в обществе, где больше не видим последствий своих поступков", — говорит он. И живет так, чтобы видеть каждое из них.

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