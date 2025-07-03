Безкоштовне життя: чоловік довів, що в 21 столітті можна вижити без грошей (фото)

Марк Бойл із Великої Британії обрав незвичайний шлях. Чоловік вирішив повністю виключити гроші зі свого життя і виживати з нуля, використовуючи тільки те, що можна дістати безплатно.

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Коли 2007 року економіку стрясали перші провісники світової кризи, британець Марк Бойл вирішив перевірити на собі, чи можна прожити без грошей. І не просто спробувати, а протриматися так цілий рік. Про цю історію згадує Lad Bible.

Тоді чоловік жив у Бристолі (Англія) і керував невеликим магазином. Але тривога за екологію, усвідомлення наслідків споживання і натхнення від фільмів про Ганді привели його до несподіваного рішення — відмовитися від грошей. Назовсім.

Марк знайшов старий фургон, який йому подарували, і облаштував його на чужій фермі в обмін на допомогу. Всередині він встановив піч на дровах, компостний туалет і саморобну кухню. Єдиною "інвестицією" стала сонячна панель за 360 фунтів (приблизно 20 тисяч гривень), щоб живити ноутбук, лампу і телефон (на який він міг тільки приймати дзвінки).

Марк знайшов старий фургон, який йому подарували, і облаштував його на чужій фермі в обмін на допомогу Фото: Chanel 5

Щоб вижити, він вирощував їжу сам і забирав викинуті продукти з магазинів і ресторанів. Газети замінили йому туалетний папір, а для чищення зубів він використовував кістку каракатиці з фенхелем. Одяг прав вручну, а в Бристоль їздив на велосипеді — 36 миль (57 км) туди-назад.

Після року такого життя він не захотів зупинятися. Безгрошовий експеримент тривав до 2011 року, і завершився купівлею пари взуття в благодійному магазині.

Британець описав свої пригоди в книзі, а на виручені гроші купив землю в Ірландії Фото: Chanel 5

Пізніше британець описав свої пригоди в книжці, а на вторговані гроші купив землю в Ірландії, де побудував хатину і відкрив безплатний хостел для гостей. Саме тут 2021 року його відвідав телеведучий Бен Фогл для зйомок документального фільму "Нові життя в дикій природі".

Марк розповів, що самотність і відмова від звичного життя часом давалися непросто. Він навіть зробив вазектомію, бо вважав, що не готовий ростити дітей у "такому світі". Деякі стосунки розпалися через його спосіб життя, але з сусідами він ладнає добре і відлюдником себе не вважає.

"Ми живемо в суспільстві, де більше не бачимо наслідків своїх вчинків", — каже він. І живе так, щоб бачити кожен із них.

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