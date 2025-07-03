Птичий апокалипсис: блогерша показала, как стая пернатых "атаковала" ее дом (видео)

Британская блогерша услышала странный звук, находясь на втором этаже дома. Затем она увидела огромную стаю птиц, которая ее очень испугала, а ролик с пролетом пернатых стал вирусным в соцсетях.

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21-летняя блогер из Великобритании Мадлен Лич находилась на втором этаже дома и услышала странный звук. Девушка начала снимать и подошла к окну, увидев, как возле крыши ее дома пролетела огромная группа птиц, которые ее напугали. Ролик с "атакой" пернатых, который набрал более 540 тыс. просмотров, Мадлен разместила в своем TiktTok.

По словам Маделин, этих "крылатых злодеев" было слышно часами — они скреблись и шуршали по крыше. Девушка признается, что такие звуки "очень ее смущали".

"Крыша была вся в птичьем помете, и они даже повредили телевизионную антенну. Птицы стучали в окна, поэтому я не могла их открыть, даже в жару", — рассказывает жительница Ньюкасла.

Блогерша добавляет, что была вынуждена держать окна закрытыми в невыносимую жару, боясь, что птицы залетят внутрь. Однако себя она шутливо называет "птичьей женщиной" из фильма "Один дома 2", где героиню актрисы Бренны Фрикер облепляют голуби в Центральном парке Нью-Йорка.

Сама Мадлен признается, что шокирована и не понимает, откуда взялось такое нашествие.

"Они стучали в окна, поэтому я не могла их открывать, даже в жару. Вверху все время что-то шуршало. После того видео они начали постепенно разлетаться, но это продолжалось, казалось, неделю", — рассказала блогерша.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту Мадлен, пользователи соцсетей выразили свое отношение к обнародованным кадрам. Многие отмечали, что не могут поверить в увиденное и выражают сочувствие девушке, которой пришлось держать закрытыми окна дома еще неделю и слушать этот "птичий апокалипсис".

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"У меня бы начался психоз";

"Это не просто стая, девочка. Это — была колония!";

"Почему их так много и откуда они прилетели?";

"Это не просто пролет стаи, а чистое вторжение";

"Почему кажется мне, что на твоей крыше собрались все птицы, которые когда-либо рождались".

Ранее Фокус сообщал, что на Прикарпатье обнаружили уникальную колонию редких птиц. В Галицком национальном природном парке обнаружили самую большую на западе Украины колонию редких птиц из семейств Ибисовых и Цаплевых.

Впоследствии стало известно, как пьяные чайки устроили дебош в Британии. Эти птицы имеют определенную негативную репутацию и недавно снова оказались в заголовках СМИ и социальных сетях