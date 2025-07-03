Пташиний апокаліпсис: блогерка показала, як зграя пернатих "атакувала" її будинок (відео)

Британська блогерка почула дивний звук, перебуваючи на другому поверсі будинку. Потім вона побачила величезну зграю птахів, яка її дуже перелякала, а ролик з прольотом пернатих став вірусним у соцмережах.

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21-річна блогерка з Великої Британії Мадлен Ліч перебувала на другому поверсі будинку та почула дивний звук. Дівчина почала знімати та підійшла до вікна, побачивши, як біля даху її дому пролетіла величезна група птахів, що її налякали. Ролик з "атакою" пернатих, який набрав понад 540 тис. переглядів, Мадлен розмістила у своєму TiktTok.

За словами Маделін, цих "крилатих лиходіїв" було чути годинами — вони шкреблися і шаруділи по даху. Дівчина зізнається, що такі звуки "дуже її бентежили".

"Дах був увесь у пташиному посліді, і вони навіть пошкодили телевізійну антену. Птахи стукали у вікна, тому я не могла їх відкрити, навіть у спеку", — розповідає мешканка Ньюкасла.

Блогерка додає, що була змушена тримати вікна зачиненими в нестерпну спеку, боячись, що птахи залетять усередину. Однак себе вона жартівливо називає "пташиною жінкою" з фільму "Один удома 2", де героїню акторки Брени Фрікер обліплюють голуби в Центральному парку Нью-Йорка.

Сама Мадлен зізнається, що шокована й не розуміє, звідки взялася така навала птаства.

"Вони стукали у вікна, тому я не могла їх відчиняти, навіть у спеку. Угорі весь час щось шаруділо. Після того відео вони почали поступово розлітатися, але це тривало, здавалося, тиждень", — розповіла блогерка.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту Мадлен, користувачі соцмереж висловили своє ставлення до оприлюднених кадрів. Багато хто відзначав, що не може повірити в побачене та висловлює співчуття дівчині, якій довелося тримати зачиненими вікна будинку ще тиждень і слухати цей "пташиний апокаліпсис".

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"У мене б почалася психоз";

"Це не просто зграя, дівчино. Це — була колонія!";

"Чому їх так багато та звідки вони прилетіли?";

"Це не просто проліт зграї, а чисте вторгнення";

"Чому здається мені, що на твоєму даху зібралися всі птахи, які коли-небудь народжувались".

Раніше Фокус повідомляв, що на Прикарпатті виявили унікальну колонію рідкісних птахів. У Галицькому національному природному парку виявили найбільшу на заході України колонію рідкісних птахів з родин Ібісових та Чаплевих.

Згодом стало відомо, як п'яні чайки влаштували бешкет у Британії. Ці птахи мають певну негативну репутацію і нещодавно знову опинилися в заголовках ЗМІ та соціальних мережах