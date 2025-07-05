"Проворный и неугомонный": полиция показала забавные кадры ареста "нарушителя" на дороге (видео)

Патрульная полиция американского штата Южная Каролина получили вызов о "нарушителе" на крупнейшей магистрали штата. Когда копы приехали на место, то начали гнаться за ним и быстро догнали.

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Видео с преследования "нарушителя", которым оказался поросенок дикого кабана, полицейские разместили на Faceboook.

На кадрах можно увидеть, как два офицера патрульной полиции бросились вдогонку парнокопытному нарушителю. Уже буквально через несколько секунд им удалось "задержать" поросенка, оттянув за копыто с дороги.

Один из офицеров рассказывает, что им поступил звонок о том, что дикое животное выскочило на магистраль И-26, которая является одной из самых загруженных в штате. Когда они прибыли на место, то увидели дикого поросенка на дороге.

В сообщении патрульной полиции штата указано, что после короткого пешего преследования, "поросенка удалось спасти без травм, а офицеры возобновили движение на дороге". Само животное передадут на осмотр ветеринарам, которые и решат дальнейшее местонахождение животного.

"Мне приходилось ехать на разные вызовы в жизни, но этот, наверное, был одним из самых забавных в моей жизни", — рассказал офицер Буллард, который и был одним из тех копов, который "задержал" парнокопытного нарушителя на дороге.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, пользователи не сдерживали смеха и откровенно заявляли, что насмеялись с того, как "забавно" выглядели копы и какой была проворной дикая свинья. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"NFS в чистом виде. Жаль, приятель, но тебя поймали!";

"Слушайте, а фермерские навыки копов заметны. Если бы не это, черта с два они бы поймали поросенка";

"А кто-то сказал, что именно это — наши человек. А это был поросенок";

"Задержали? Или вы её на барбекю пустите?";

"Ловкий и неустанный нарушитель. Хотя копы таки поймали маленького поросенка";

"Они может и правильно сделали, но для чего было тянуть поросенка за копыта? Можно было бы и просто взять его на руки".

Ранее Фокус рассказывал, что свинья ворвалась в гараж и опустошила запасы пива. Когда хозяева зашли в помещение, то заметили вокруг большой беспорядок — десятки разбросанных банок, лужи алкоголя на полу и пустые пивные коробки.

Впоследствии стало известно, как парень из Бразилии ездит в школу верхом на свинье. Девятилетний Гутинью Рока стал звездой интернета благодаря своим навыкам езды на свинье, а в соцсетях ролик с поездкой малого стал вирусным.