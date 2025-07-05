"Пруткий і невпинний": поліція показала кумедні кадри арешту "порушника" на дорозі (відео)

Патрульна поліція американського штату Південна Кароліна отримали виклик про "порушника" на найбільшій магістралі штату. Коли копи приїхали на місце, то почали гнатися за ним і швидко наздогнали.

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Відео з переслідування "порушника", яким виявилося порося дикого кабана, поліцейські розмістили на Faceboook.

На кадрах можна побачити, як два офіцери патрульної поліції кинулися навздогін парнокопитному порушнику. Вже буквально за кілька секунд їм вдалося "затримати" порося, відтягнувши за ратицю з дороги.

Один з офіцерів розповідає, що їм надійшов дзвінок про те, що дика тварина вискочила на магістраль І-26, яка є однією з найбільш завантажених у штаті. Коли вони прибули на місце, то побачили дике порося на дорозі.

У повідомленні патрульної поліції штату вказано, що після короткого пішого переслідування, "порося вдалося врятувати без травм, а офіцери поновили рух на дорозі". Саму тварину передадуть на огляд ветеринарам, які й вирішать подальше місцеперебування тварини.

"Мені доводилося їхати на різні виклики у житті, але цей, певне, був одним з найкумедніших у моєму житті", — розповів офіцер Буллард, який і був одним з тих копів, що "затримав" парнокопитного порушника на дорозі.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, юзери не стримували сміху та відверто заявляли, що насміялися з того, як "кумедно" виглядали копи і якою була пруткою дика свиня. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"NFS у чистому вигляді. Шкода, друже, але тебе впіймали!";

"Слухайте, а фермерські навички копів помітні. Якби не це, дідька вони б впіймали порося";

"А хтось сказав, що саме це — наші людина. А це було поросятко";

"Затримали? Чи ви її на барбекю пустите?";

"Пруткий і невпинний порушник. Хоча копи таки впіймали малого";

"Вони може й правильно зробили, але для чого було тягнути порося за ратицю? Можна було б й просто взяти його на руки".

Раніше Фокус розповідав, що свиня вдерлась у гараж й спустошила запаси пива. Коли господарі зайшли у приміщення, то помітили навколо великий безлад – десятки розкиданих банок, калюжі алкоголю на підлозі та порожні пивні коробки.

Згодом стало відомо, як хлопець з Бразилії їздить до школи верхи на свині. Дев'ятирічний Гутінью Рока став зіркою інтернету завдяки своїм навичкам їзди на свині, а в соцмережах ролик з поїздкою малого став вірусним.